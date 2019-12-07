Star TV'den beklenmedik karar! İddialı dizisi final yapıyor

Cuma ak\u015famlar\u0131n\u0131n sevilen dizisi Sevgili Ge\u00e7mi\u015f, izleyicileri \u015foke eden bir kararla final karar\u0131 ald\u0131. Sevgili Ge\u00e7mi\u015f, Star TV ekranlar\u0131nda izleyiciyle bulu\u015fuyordu.\r\n\r\n,Bir mektupla hayatlar\u0131 de\u011fi\u015fen k\u0131z karde\u015flerin hik\u00e2yesini anlatan dizi sezona h\u0131zl\u0131 bir giri\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131.. Medyaradar'\u0131n haberine g\u00f6re; ba\u015frollerini Ece Uslu, Emre K\u0131nay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Se\u00e7kin \u00d6zdemir gibi \u00fcnl\u00fc isimlerin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizi 8. b\u00f6l\u00fcmde ekran maceras\u0131n\u0131 noktalayacak.\r\n\r\n,Emre K\u0131nay, Ece Uslu, Sevda Erginci, Melis Sezen,Burak \u00c7elik, Se\u00e7kin \u00d6zdemir, \u00d6zge \u00d6zacar ve Elifcan Ongurlar'\u0131n ba\u015frollerinde yer ald\u0131\u011f\u0131 dizide ge\u00e7ti\u011fimiz hafta senarist de\u011fi\u015fikli\u011fi ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. Funda Alp'ten al\u0131nan senaryo, G\u00fcl Abus'a devredilmi\u015fti. \u0130kinci de\u011fi\u015fiklik de ger\u00e7ekle\u015fti ve y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan Ayd\u0131n Bulut, yerini Osman Kaya'ya b\u0131rakt\u0131. Ancak bu hamleler sonucu de\u011fi\u015ftirmedi.,Cemal, Tekin Malik'in arabas\u0131n\u0131n yerini ihbar ederek Cahide'yi iyice k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Cahide'ye iki se\u00e7enek sunar\u2026 Ya onunla evlenecektir ya da k\u0131zlar\u0131 cezaevine girecektir.\r\n\r\n,Sinan, Tekin Malik'i k\u0131zlar\u0131n \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frenmi\u015ftir. \u0130pek, Sinan'\u0131n kendilerini ihbar edip etmeyece\u011fini anlayamaz. Sinan hi\u00e7bir \u015fey s\u00f6ylemeden \u00e7ekip gider. Polis B\u00fcy\u00fck Ev'in kap\u0131s\u0131na dayand\u0131\u011f\u0131nda \u0130pek ve k\u0131zlar Sinan'\u0131n kendilerini ele verdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrler.\r\n\r\n,Star TV yeni sezona yeni dizileri ile giri\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Cahide, Cemal'i ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri s\u0131rada Cahide Cemal'e sald\u0131r\u0131r, araba kontrolden \u00e7\u0131kar ve birlikte denize u\u00e7arlar. Cemal sudan \u00e7\u0131kar; kurtulmu\u015ftur ancak Cahide yoktur.,Ancak tv kanal\u0131n\u0131n tutmayan dizileri oldu. ,Star TV ekranlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck umutlarla yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Sevgili Ge\u00e7mi\u015f dizisi final karar\u0131 ald\u0131. \r\n,.