Star TV'den seyircileri üzecek karar! İddialı dizisi final yapıyor

Star TV'de yaz d\u00f6nemine damga vuran diziler aras\u0131nda yer alan Benim Tatl\u0131 Yalan\u0131m, reytinglerde beklenenin \u00fczerinde bir performans g\u00f6sterince yeni sezonda da devam etme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. Dizinin yaz d\u00f6nemindeki ba\u015far\u0131s\u0131 yeni sezonda devam etmeyince yap\u0131mc\u0131lar, dizinin hayranlar\u0131 \u00fczecek bir karar ald\u0131,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta 26. b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanan dizinin 28. haftada final yapaca\u011f\u0131 belirtildi. Dizinin reytinglerinin son d\u00f6nemde d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7mesi, daha \u00f6nce sona eren dizilerle ayn\u0131 kaderi payla\u015fmas\u0131na sebep oldu.,Dizide daha \u00f6nce Ege K\u00f6kenli veda etmi\u015f, ard\u0131ndan da Ahmet Sara\u00e7o\u011flu ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u0130ki ayr\u0131l\u0131k haberinin ard\u0131ndan bu kez dizinin yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 haberi geldi.,\u00d6te yandan, Star TV ekranlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck umutlarla yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Sevgili Ge\u00e7mi\u015f dizisi final karar\u0131 ald\u0131. ,Ancak tv kanal\u0131n\u0131n dizileri reyting a\u00e7\u0131s\u0131ndan beklenenleri veremedi. Yaz sezonunda yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Benim Tatl\u0131 Yalan\u0131m dizisi final karar\u0131 ald\u0131. ,Star TV yeni sezona yeni dizileri ve ge\u00e7en sezon \u00e7ok izlenen, sevilen yap\u0131mlar\u0131 ile giri\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131!,Ba\u015frollerini Ece Uslu, Emre K\u0131nay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Se\u00e7kin \u00d6zdemir gibi \u00fcnl\u00fc isimlerin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizi 8. b\u00f6l\u00fcmde ekrana veda edecek.