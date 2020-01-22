Star TV o dizinin fişini çekti! Bir dizi daha bitiyor

Yeni yay\u0131n d\u00f6nemi \u00f6ncesi Star TV ekranlar\u0131n\u0131n bir dizisinin daha fi\u015fi \u00e7ekildi. Reyting kurban\u0131 olan dizi final karar\u0131 ald\u0131.\r\n,Ba\u015frollerinde Serhat Teoman, \u0130smail Hac\u0131o\u011flu, Ceyda Ersoy ve Merve \u00c7a\u011f\u0131ran'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00c7ocuk dizisinin final yapmas\u0131na karar verildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Gazeteci Birsen Altunta\u015f, dizinin 18. b\u00f6l\u00fcmde ekrana veda edece\u011fini duyurdu. Dizinin yetkilileri taraf\u0131ndan yap\u0131lacak resmi a\u00e7\u0131klamalar ise merakla bekleniyor.\r\n\r\n,\r\nKarasu ailesinin yolunda giden hayatlar\u0131, ailenin s\u00f6z sahibi olan Asiye Han\u0131m\u0131n herkesten saklad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir s\u0131rra ipoteklidir. Zaman\u0131nda gelini \u015eule'nin kuca\u011f\u0131na verdi\u011fi bebek herkesten saklad\u0131\u011f\u0131 gayri me\u015fru o\u011flu Hasan'\u0131n o\u011fludur. \r\n\r\n,\u015eule'nin kendi o\u011flunu do\u011furmas\u0131yla be\u015f senedir evlad\u0131 gibi bakt\u0131\u011f\u0131 Efe g\u00f6z\u00fcne fazla gelmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. \r\n\r\n,\u00c7ocu\u011fun kendine ait olmad\u0131\u011f\u0131ndan habersiz olan Ali Kemal, kar\u0131s\u0131n\u0131n Efe'ye kar\u015f\u0131 olan ilgisizli\u011fine tepki g\u00f6sterirken, \u015eule'nin g\u00f6z\u00fcn\u00fc karart\u0131p, Efe'den kurtulmak i\u00e7in att\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015f bir ad\u0131m. Efe'nin ger\u00e7ek annesi olan Ak\u00e7a'n\u0131n hayatlar\u0131na girmesine neden olur. \r\n\r\n,Asiye i\u00e7in tehlike \u00e7anlar\u0131 \u00e7almaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. O\u011flunun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131ndan habersiz olan Hasan'\u0131n, Ak\u00e7a'yla bir Asiye'nin kalesi gibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc k\u00f6\u015fke girmesi an meselesidir\u2026\r\n\r\n,.,\u0130ddial\u0131 diziler birer birer final yapacaklar\u0131n\u0131 duyurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir \u00fcz\u00fcc\u00fc haber yine Star Tv ekranlar\u0131ndan geldi. G\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015fmesine ra\u011fmen reytinglerinde bir ilerleme olmayan dizinin fi\u015fi \u00e7ekildi. \r\n\r\n