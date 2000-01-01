Su patlağı için yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları işçileri şoka uğrattı

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Fatih Karagümrük stadyum istiyor... "Devlet bize stat yapsın"
GÜNDEM
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Son dakika: Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den ihraç edildi
SAĞLIK
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Çarpıcı araştırma: Bebeklerin cinsiyetini soluduğumuz hava belirliyor
EKONOMİ
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Son dakika: Bakan Bilgin'den 'Temmuz zammı' açıklaması: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz
YAŞAM
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Çiftçi de üretici de şikayetçi: Tarlada 1 markette 8 lira
EKONOMİ
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Kurbanlıklar geldi fiyatlar düştü! 2022 Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte kurban pazarlarındaki güncel fiyatlar
YAŞAM
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BİM iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor
SPOR
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Andrea Pirlo'ya Fatih Terim için biyografi kitabında kullandığı "taktik bilmezdi" sözleri soruldu
GÜNDEM
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Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
TEKNOLOJİ
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Bayraktar TB2 listeleri altüst etti! Türkiye'nin ihracat şampiyonu değişti... İHA ve SİHA'lar damga vurdu
TEKNOLOJİ
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Milli Uzay Programı'nda yeni gelişme! Yüzde 70'i milli tasarım
YAŞAM
-
Türkiye’de bir ilk: Yozgat’ta açıldı! Günlük 90 ton üretim yapılacak
YAŞAM
-
Ev değil, darphane: Polisin elini attığı yerden dolar fışkırdı
EKONOMİ
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Piyasaların gözü yarınki kritik kararda! 28 yılın en sert faiz kararı olacak: Ekonomistlerden korkutan altın tahmini
SAĞLIK
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, safra kesesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı
GÜNDEM
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Mavi Vatan’ın en güçlüsü "Abdülhamid Han" kırmızı beyaza boyandı
SPOR
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"Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" Fenerbahçe'den sosyal medyayı sallayan Ergin Ataman paylaşımı
YAŞAM
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Esenyurt'ta evlat dehşeti! Genç kız annesini bıçakladı
DÜNYA
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Trump'tan 12 sayfalık açıklama: Kongre baskını için demokratları suçladı
GÜNDEM
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'yumruk' tepkisi: Sesin neden çıkmıyor?
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Ramazan
Su patlağı için yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları işçileri şoka uğrattı
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bahçe içerisinde yapılan kazıda ortaya çıkan kemik parçaları paniğe neden oldu.
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