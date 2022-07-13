Suikasti dünyayı sarsmıştı: Shinzo Abe'nin katilinden yeni itiraf

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katil zanlısının yeni ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, annesinin takipçisi olduğu bir dini gruba bağış yapmak için ailesine ait 2 arsayı sattığını söyledi. Ailesinin daha sonra maddi olarak iflas ettiğini belirten saldırgan, Abe'nin bu grubu desteklediğine inandığı için suikastı gerçekleştirdiğini yineledi. İddialara konu olan dini gruptan yapılan açıklamada da saldırganın annesinin grubun takipçisi olduğu doğrulandı.