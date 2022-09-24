Sular çekilince ortaya çıktı! Görenler harekete geçti ve çevresi işaretlendi

Babamla annemin de mezar\u0131 burada kald\u0131. Sular nedeniyle mezarlar\u0131n yan\u0131na gelemiyorduk. Haziran ay\u0131nda buraya geldim, su vard\u0131 ayakkab\u0131lar\u0131m\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131m buraya geldim. Sonra su olduk\u00e7a \u00e7ekildi. Annemin babam\u0131n mezar\u0131n\u0131 yapan arkada\u015f kamyonla mezarlar\u0131n yak\u0131n\u0131na kadar geldi. Mezarlar\u0131 yapt\u0131lar bizde i\u00e7ini dolduraca\u011f\u0131z\u201d dedi., Baraj\u0131n 6 ay gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede su toplamas\u0131yla yerle\u015fim yerleri ile Maden k\u00f6y\u00fcn\u00fcn mezarl\u0131\u011f\u0131 da suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc. , Sivas\u2019\u0131n Hafik il\u00e7esine uzakl\u0131\u011f\u0131 12 kilometre olan Pusat-\u00d6zen baraj\u0131 2009 y\u0131l\u0131nda su tutmaya ba\u015flay\u0131nca Maden-Alanyurt ve Pusat k\u00f6yleri sular alt\u0131nda kald\u0131.,400 mezar baraj nedeniyle sular alt\u0131nda kalm\u0131\u015ft\u0131 ancak kurakl\u0131k nedeniyle sular \u00e7ekilince bu mezarlar ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.,Alanyurt K\u00f6y\u00fc sakinlerinden Fuat Y\u0131ld\u0131z ise sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle Recep ve S\u00fcleyman karde\u015flerin anne ve babalar\u0131n\u0131n mezarlar\u0131n\u0131 \u00e7evirebildiklerini s\u00f6yleyerek, \u201cY\u00fckseklik olarak yakla\u015f\u0131k 15 metre \u00e7ekildi sular. Tam bulundu\u011fumuz nokta suyun d\u0131\u015f\u0131nda kal\u0131yordu. Bu noktaya su \u00e7\u0131km\u0131yordu. Buraya kadar gelmenin m\u00fcmk\u00fcn\u00fc yoktu. Sular \u00e7ekildi, eski k\u00f6y ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bu mermere mezar\u0131 S\u00fcleyman a\u011fabey karde\u015fi Recep Kocac\u0131k ile beraber \u00e7evirdiler. Babas\u0131 ve annelerinin mezar\u0131. \u015eimdi g\u00fczel kar\u015f\u0131dan anne babalar\u0131n\u0131n mezarlar\u0131n\u0131 g\u00f6rebiliyorlar. \u00d6nceden mezar\u0131n oldu\u011fu belli de\u011fildi. \u015eimdi su \u00e7ekildi, mezar\u0131n etraf\u0131n\u0131 \u00e7evirdiler. G\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm oldu. Kar\u015f\u0131dan anne babalar\u0131n\u0131n mezar\u0131n\u0131 g\u00f6sterebiliyorlar. Burada k\u00f6y\u00fcn yakla\u015f\u0131k 400 mezar\u0131 vard\u0131. \u015eimdi tepenin \u00fczerindekiler belirgin. Suyun i\u00e7inde kalan baz\u0131 mezarlarda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Bu y\u0131l b\u00f6lgenin az ya\u011f\u0131\u015f almas\u0131 ve kurakl\u0131\u011f\u0131nda etkisiyle baraj\u0131n suyu yakla\u015f\u0131k 100 metre \u00e7ekildi. Hal b\u00f6yle olunca sular alt\u0131nda kalan Maden k\u00f6y\u00fcn\u00fcn mezarl\u0131\u011f\u0131 da g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Maden k\u00f6y\u00fc sakinlerinden Recep ve S\u00fcleyman Kocac\u0131k karde\u015flerin anne ve babalar\u0131n\u0131n y\u0131llard\u0131r suya g\u00f6m\u00fcl\u00fc olan mezarlar\u0131 da zamanla a\u015f\u0131narak adeta kayboldu.\r\n\r\n,Kocac\u0131k karde\u015fler 15 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan suyun \u00e7ekilmesini f\u0131rsat bilerek y\u0131llard\u0131r uzaktan g\u00f6remedikleri anne ve babalar\u0131n\u0131n mezarlar\u0131n\u0131 mermerle \u00e7evirerek g\u00f6r\u00fcn\u00fcr hale getirebildiler. \u00d6te yandan, sular alt\u0131nda kalan k\u00f6y\u00fcn baz\u0131 yerle\u015fim yerlerini de g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,K\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131 baraj\u0131n i\u00e7erisinde k\u00fc\u00e7\u00fck bir adac\u0131k olarak kald\u0131. Y\u00fczlerce mezar suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc. Y\u00fczme bilmeyen ve suda kullan\u0131lacak ula\u015f\u0131m arac\u0131 bulunmayan k\u00f6yl\u00fcler, yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131l yak\u0131nlar\u0131n\u0131n mezarlar\u0131n\u0131 yerinde ziyaret edemedi. ,Maden k\u00f6y\u00fc sakinlerinden S\u00fcleyman Kocac\u0131k, baraj\u0131n yap\u0131lmas\u0131yla mezarlar\u0131n sular alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cBurada babam ile annem yat\u0131yor. Baraj\u0131n tam ortas\u0131nda bulunuyoruz. Baraj yap\u0131lamadan \u00f6nce buralar mezarl\u0131kt\u0131. K\u00f6yde vefat eden vatanda\u015flar buralara defnediliyordu. Babamla annemi buraya defnetmeden \u00f6nce baraj yoktu. 3-5 y\u0131l sonra baraj yap\u0131ld\u0131. Mezarlar sular alt\u0131nda kald\u0131.