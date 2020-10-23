Sular çekilince ortaya çıktı, görüntüsü tüyler ürpertiyor

Sivas\u2019\u0131n Hafik il\u00e7esinde 2009 y\u0131l\u0131nda in\u015fas\u0131 tamamlanan ve su toplamaya ba\u015flayan Pusat i\u00e7me suyu ve sulama baraj\u0131 Pusat k\u00f6y\u00fcn\u00fc ve Maden k\u00f6y\u00fcn\u00fcn mezarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sular alt\u0131nda b\u0131rakt\u0131. ,K\u00f6y sakini Hasan Selvi, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden rahats\u0131z olduklar\u0131n\u0131 ve yetkililerin kemikleri ta\u015f\u0131yabilirlerse memnun olacaklar\u0131n\u0131 belirterek:,Hal b\u00f6yle olunca uzun s\u00fcredir suyun alt\u0131nda kalan mezarlarda g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Suyun uzun s\u00fcredir mezarlar\u0131 a\u015f\u0131nd\u0131rmas\u0131yla insan bedenine ait kemikler de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Uzun bir aradan sonra sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle mezarl\u0131kta yatan yak\u0131nlar\u0131na dua etmek i\u00e7in mezarl\u0131\u011fa giden vatanda\u015flar ise insan bedenine ait kemikleri g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck bir \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. ,Alt\u0131 ay gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede su tutmaya ba\u015flayan baraj Maden k\u00f6y\u00fcn\u00fcn de mezarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 adeta adaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc. Bu y\u0131l tar\u0131m nedeniyle sulama yap\u0131l\u0131nca baraj\u0131n sular\u0131 olduk\u00e7a \u00e7ekildi. ,T\u00fcyler \u00fcrperten kemiklerin ve kafataslar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri b\u00f6lge halk\u0131n\u0131 tedirgin ediyor. \u00d6te yandan suyun alt\u0131nda g\u00f6z\u00fcken baz\u0131 mezarlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ise dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Fuat Y\u0131ld\u0131z ise \u201c2008 y\u0131l\u0131ndan baraj\u0131n \u00f6n\u00fc kapand\u0131. Bu baraj 4 senede dolar denmi\u015fti. Baraj 6 ayda tamamen doldu. Dolunca mezarl\u0131k ada bi\u00e7iminde suyun i\u00e7inde g\u00f6r\u00fcl\u00fcr vaziyette kald\u0131. Bu y\u0131l i\u00e7inde de sulama yap\u0131ld\u0131. Sulama yap\u0131l\u0131nca mezarl\u0131k a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131. Su topra\u011f\u0131 al\u0131nca insan kemikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131" dedi.,\u201cBu baraj 2008 y\u0131l\u0131nda su tutmaya ba\u015flad\u0131. O g\u00fcnden bu yana pek a\u015f\u0131r\u0131 sulama yoktu bu y\u0131l a\u015f\u0131r\u0131 \u00e7ok oldu\u011fu i\u00e7in b\u00f6yle bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Buras\u0131 baraj\u0131n tam dolu halinde ada gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyor ama maalesef \u015fuan \u00f6yle de\u011fil oras\u0131 mezarl\u0131k. Maden k\u00f6y\u00fcn\u00fcn mezarl\u0131\u011f\u0131d\u0131r. O kemikler Maden k\u00f6y\u00fcn\u00fcn eski mezarl\u0131\u011f\u0131na ait rahmetli olanlar\u0131n kemikleri. Tabi \u00f6nceden b\u00f6yle bir \u015fey yoktu. Dalgalar\u0131n vurmas\u0131yla su topra\u011f\u0131 alm\u0131\u015f sonras\u0131n ta\u015flar y\u00fczeyde kalm\u0131\u015f ve b\u00f6ylelikle topra\u011f\u0131 gitti\u011fi i\u00e7in insanlar\u0131n kemikleri y\u00fczeye \u00e7\u0131km\u0131\u015f. Su dolunca oraya gitme l\u00fcks\u00fcm\u00fcz yok. Uzaktan dua ediyoruz. Sular \u00e7ekildik\u00e7e de b\u00f6yle bazen gelip atalar\u0131m\u0131za dedelerimize dua ediyoruz. Durumun bu \u015fekilde olmas\u0131ndan dolay\u0131 k\u00f6yl\u00fcler olarak ger\u00e7ekten rahats\u0131z oluyoruz. Yetkililer in\u015fallah ilerde bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere \u00e7are bulurlarsa veya bu mezarl\u0131klar\u0131 kemikleri farkl\u0131 bir b\u00f6lgeye ta\u015f\u0131yabilirlerse t\u00fcm k\u00f6yl\u00fcler olarak bu duruma seviniriz" ifadelerini kulland\u0131.,