Sular çekilince ortaya çıktı, görüntüsü tüyler ürpertiyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyünü ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı.