Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı

Kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fi anla\u015f\u0131lan Turan'\u0131n cenazesi Haydarpa\u015fa Numune Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,S\u00fcleyman Turan'\u0131n kap\u0131daki gazeteleri almamas\u0131ndan \u015f\u00fcphelenen kom\u015fular\u0131 polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri \u00e7ilingir yard\u0131m\u0131yla i\u00e7eri girdi ve usta oyuncunun cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\n,S\u00fcleyman Turan'\u0131n iki g\u00fcn \u00f6nce hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi.,Kalam\u0131\u015f a\u015f\u0131\u011f\u0131 olan S\u00fcleyman Turan\u2019\u0131n her defas\u0131nda dostlar\u0131na, \u201cBen Kalam\u0131\u015f a\u015f\u0131\u011f\u0131y\u0131m beni Kalam\u0131\u015f\u2019a g\u00f6m\u00fcn\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,S\u00fcleyman Turan'\u0131n kom\u015fusu Sinem Ak\u0131neri, "S\u00fcleyman abi bizim hayat\u0131m\u0131zda \u00e7ok g\u00fczel bir yeri olarak kalacak. Benim s\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131md\u0131. \u00d6yle tak\u0131l\u0131rd\u0131k birbirimize. ,E\u015fim ve benim \u00e7ok \u00e7ok iyi arkada\u015f\u0131md\u0131. \u00c7ok ne\u015feli, son derece beyefendi, \u00e7ocukla \u00e7ocuk, b\u00fcy\u00fckle b\u00fcy\u00fck olan birisiydi. Herkes taraf\u0131ndan seviliyordu. Yolda y\u00fcr\u00fcrken foto\u011fraf \u00e7ekilmek i\u00e7in \u00e7evirirlerdi. Bizim topraklarda bu i\u015fler h\u00fcz\u00fcnl\u00fc bitiyor nedense. Dilerim ki gitti\u011fi yerde mutlu olur" dedi.,"Onu \u00e7ok \u00e7ok iyi hat\u0131rlayaca\u011f\u0131z" diyen Ak\u0131neri, "Her zamanda \u00e7ok sevece\u011fiz. En son bir hafta on g\u00fcn kadar \u00f6nce g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fck. Bir hastal\u0131\u011f\u0131 vard\u0131. O hastal\u0131\u011f\u0131n ya\u015f ile beraber belki bir tak\u0131m zorluklar\u0131n\u0131 ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015f olabilir. ,\u00c7ok din\u00e7 bir adamd\u0131. Ne ya\u015fl\u0131 nede hasta psikolojisi hi\u00e7bir zaman onda olmad\u0131. Gayet dirayetli bir insand\u0131. Bizimle de \u00e7ok konu\u015fmak istemezdi bu tarz \u015feyleri. Her \u00f6l\u00fcm erken ama bizim i\u00e7in \u00e7ok daha erken. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok sevdi\u011fimiz biri oldu\u011fu i\u00e7in. Cenazenin yar\u0131n \u00f6\u011flen \u015eakirin Camii'nden kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 s\u00f6ylendi. ,Cenazenin \u015fu anda Adli T\u0131p'ta oldu\u011funu s\u00f6ylediler. San\u0131r\u0131m evde yaln\u0131z oldu\u011fundan, kom\u015fular\u0131 evden bir ses alamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in polis \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131\u015f olabilir. Arkadaki evlerin g\u00fcvenli\u011fi de bu bilgiyi verdiler bize" \u015feklinde konu\u015ftu.