Süleymaniye hakkında şaşırtıcı 10 bilgi

-15 b\u00f6l\u00fcmden olu\u015fuyor.,-K\u00fclliyenin bin kubbesi var.,-D\u00f6rt minare, Kanuni Sultan S\u00fcleyman'\u0131n \u0130stanbul'un fethinden sonraki 4. on \u015ferefe ise Osmanl\u0131'n\u0131n 10. padi\u015fah\u0131 oldu\u011funu simgeliyor.,-K\u00fclliyedeki yap\u0131lar, ortadaki caminin \u00e7evresinde "U" \u015feklinde s\u0131ralan\u0131yor. K\u00fclliyenin \u00fczerinde ise bin kubbe bulunuyor. K\u00fclliyeye giri\u015f, farkl\u0131 isimlerdeki 11 kap\u0131dan yap\u0131l\u0131yor. ,-Tarih\u00e7i Pe\u00e7evi'ye g\u00f6re k\u00fclliyenin in\u015fas\u0131na 896 bin 360 alt\u0131n para ve 82 bin 900 ak\u00e7e, yani yakla\u015f\u0131k 3200 kilo alt\u0131n harcand\u0131. ,-K\u00fclliyenin 7 y\u0131l s\u00fcren in\u015fas\u0131nda bin 713'\u00fc M\u00fcsl\u00fcman, toplam 3 bin 523 i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,-Yaz aylar\u0131nda g\u00fcnl\u00fck i\u015f\u00e7i say\u0131s\u0131n\u0131n 2 bine ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u00fclliyede, Hassa Mimarlar Oca\u011f\u0131'n\u0131n elemanlar\u0131, acemio\u011flanlar, di\u011fer kap\u0131kulu ocaklar\u0131 mensuplar\u0131 ile imparatorlu\u011fun d\u00f6rt bir yan\u0131ndan \u00fccretli ustalar, i\u015f\u00e7iler ve forsalar g\u00f6rev yapt\u0131. ,-Mimar Sinan, Kanuni Sultan S\u00fcleyman taraf\u0131ndan verilen anahtarla, devletin ileri gelenlerinin bulundu\u011fu bir t\u00f6rende dualarla "Ya Fettah" diyerek 15 Ekim 1557'de k\u00fclliyeyi hizmete a\u00e7t\u0131. ,-Mihrab\u0131n iki yan\u0131ndaki pencerelerde \u00e7ini madalyonlarda Fetih Suresi, caminin ana kubbesinde ise Nur Suresi yaz\u0131l\u0131. Camideki yaz\u0131lar me\u015fhur hattat Ahmed Karahisari \u015eemseddin Efendi ve talebesi Hasan \u00c7elebi taraf\u0131ndan yaz\u0131ld\u0131. Daha sonra kazasker Mustafa Efendi de baz\u0131 yaz\u0131lar ilave etti.,-Yakla\u015f\u0131k 30'ar tonluk ve d\u00f6rt halifeye adanan 4 fil aya\u011f\u0131, caminin 26,50 metre \u00e7ap\u0131nda ve 53 metre y\u00fckseklikteki kubbesini ta\u015f\u0131yor.