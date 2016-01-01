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Sunucu Nursel Ergin’in kızını görenler şaşırıyor: “Abla kardeş gibiler”
Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ünlenen Nursel Ergin, sosyal medyada ara sıra kızının fotoğraflarını paylaşıyor. Ünlü sunucunun kızını görenler kardeşi sanıyor.
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