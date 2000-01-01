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Süper babaanne: 83 yaşında dayanıklılık yarışına katıldı
ABD’nin Missouri eyaletinde 83 yaşındaki Mildred Wilson, Sikeston’da yapılan engellerle dolu Tough Mudder 5K dayanıklılık yarışına katıldı. Wilson, yarışı tamamlayan en yaşlı kişi oldu.
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