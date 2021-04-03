Süper gerçekçi resimler! Fotoğraf değil resim olduğu ancak dikkatli bakılınca anlaşılıyor

Piskunov, bu eserleri 200-400 saat aras\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayla tamaml\u0131yor.,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel resimler...,Tuvale ya\u011fl\u0131 boyayla resimler yapan Piskunov\u2019un portreleri tuvalden f\u0131rlayacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcrken, yapt\u0131\u011f\u0131 meyve resimleri de ger\u00e7ek\u00e7ili\u011finden dolay\u0131 insanda yeme arzusu uyand\u0131r\u0131yor.,.,Piskunov\u2019un resimleri o kadar ger\u00e7ek\u00e7i ki foto\u011fraf de\u011fil resim oldu\u011fu ancak dikkatle bak\u0131nca anla\u015f\u0131l\u0131yor. ,Ukrayna\u2019da Sergey Piskunov (31) inan\u0131lmaz bir resim yetene\u011fine sahip. ,S\u00fcper ger\u00e7ek\u00e7i resimler! Foto\u011fraf de\u011fil resim oldu\u011fu ancak dikkatli bak\u0131l\u0131nca anla\u015f\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte o kareler...