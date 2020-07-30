Süper lig'de olay çelme! O yıldızı Fenerbahçe istedi, Beşiktaş kaptı

Be\u015fikta\u015f'\u0131n yeni forveti Chuba Akpom mu olacak?, Burak Y\u0131lmaz ve Kevin-Prince Boateng'a veden eden ve yeni forvet aray\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flayan Be\u015fikta\u015f'ta g\u00fcndeme son olarak PAOK'un Nijerya as\u0131ll\u0131 \u0130ngiliz forveti Chuba Akpom girdi.\r\n,\u0130ngiliz Sky Sports'un haberine g\u00f6re Be\u015fikta\u015f, 24 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu i\u00e7in PAOK ile el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. ,Siyah beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn Akpom i\u00e7in PAOK'a 2 milyon euro \u00f6deyece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Arsenal altyap\u0131s\u0131nda futbola ba\u015flayan Akpom, ge\u00e7en sezon PAOK'ta 24 ma\u00e7a \u00e7\u0131karken 10 gol ve 3 asist \u00fcretmi\u015fti.