Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da ok attı

Sar\u0131-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Emre Bel\u00f6zo\u011flu, Etnospor K\u00fclt\u00fcr Festivali gibi festivalleri \u00e7ok de\u011ferli buldu\u011funu belirterek, \u201c\u0130lerleyen, de\u011fi\u015fen, geli\u015fen ve her zaman \u00fcreten bir neslin olmas\u0131 hayalim. Ayn\u0131 zamanda kendi de\u011ferini bilen, kendi sporuna, de\u011ferlerine sahip \u00e7\u0131kan b\u00f6ylesine bir festivali \u00e7ok de\u011ferli buluyorum.,Galatasaray ve Fenerbah\u00e7eli futbolcular Vedat Muriqi, Emre Bel\u00f6zo\u011flu, Fernando Muslera ve Radamel Falcao ilk g\u00fcn\u00fcnde D\u00fcnya Etnospor Konfederasyon Ba\u015fkan\u0131 Bilal Erdo\u011fan ile ok at\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131. ,Sar\u0131-lacivertli ekibin Kosoval\u0131 golc\u00fcs\u00fc Vedat Muriqi ise daha \u00f6nce hi\u00e7 ok at\u0131\u015f\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, \u201cDaha \u00f6nce hi\u00e7 atmad\u0131m. Burada \u00f6nemli olan festival. Ne kadar kat\u0131l\u0131m olursa o kadar iyi. ,Galatasarayl\u0131 Muslera ve Falcao, Fenerbah\u00e7e'den Emre Bel\u00f6zo\u011flu ve Vedat Muric, Etnospor K\u00fclt\u00fcr Festivali'nde yerlerini ald\u0131.,Bu y\u0131l 4. kez d\u00fczenlenen D\u00fcnya Etnospor K\u00fclt\u00fcr Festivali yap\u0131lan etkinliklerle Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda ba\u015flad\u0131. ,4. Etnospor K\u00fclt\u00fcr Festivali\u2019ne Galatasaray ve Fenerbah\u00e7eli futbolcular\u0131n kat\u0131lmas\u0131yla izdiham ya\u015fand\u0131. ,\u00d6te yandan festivale Ba\u015fak\u015fehir formas\u0131 giyen Arda Turan ve G\u00f6khan \u0130nler'in yan\u0131 s\u0131ra futbol camias\u0131n\u0131n tan\u0131nm\u0131\u015f isimleri de kat\u0131l\u0131m g\u00f6sterdi.,Spor birle\u015ftirici bir unsur. O y\u00fczden bu t\u00fcr festivallere her zaman destek olaca\u011f\u0131z. Daha \u00f6nce hi\u00e7 ok atmad\u0131m. Futboldan \u00e7ok vakit bulam\u0131yoruz o y\u00fczden kendi i\u015fimize odaklan\u0131yoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Destekleyen Bilal Erdo\u011fan\u2019a ve herkesin verdi\u011fi eme\u011fe sa\u011fl\u0131k. Ben ok atmay\u0131 bilmiyorum. Vedat atacak. Ben de Vedat\u2019\u0131 favori g\u00f6steriyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Futbolcularla hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirmek isteyen taraftarlar yo\u011fun kalabal\u0131k olu\u015ftururken, kat\u0131l\u0131mc\u0131lara zor anlar ya\u015fatt\u0131.