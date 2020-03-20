Süper Lig ne zaman nasıl başlayacak? 6 farklı senaryo

Karar\u0131n ard\u0131ndan S\u00fcper Lig tak\u0131mlar\u0131n\u0131n taraftarlar\u0131, s\u00fcrecin devam etme ihtimalinden yola \u00e7\u0131karak farkl\u0131 alternatifler \u00fcretti. S\u00fcper Lig'in gelece\u011fi ile ilgili ortaya \u00e7\u0131kan senaryolar \u015f\u00f6yle:,1) S\u00fcper Lig kald\u0131\u011f\u0131 yerden aynen devam etsin,2)S\u00fcper Lig \u015fampiyonunu Playoff belirlesin. Ek olarak Play-out sistemi uygulans\u0131n,3) 2019-2020 sezonu \u015fampiyonsuz bitirilsin,4) 2020-2021 sezonu mevcut puan durumundan ba\u015flas\u0131n ve iki sezonluk tek \u015fampiyon belirlensin,5) Bu sezon mevcut puan durumuyla tamamlans\u0131n,6) Ma\u00e7lar\u0131n kalan b\u00f6l\u00fcm\u00fc seyircisiz oynans\u0131n,D\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs nedeniyle neredeyse t\u00fcm \u00fclkelerde ma\u00e7lar ileri tarihlere ertelendi.\r\n\r\n