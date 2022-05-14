Süper Lig şampiyonu Trabzonspor kupasını kaldırdı

.,Kupay\u0131 ise Kaptan U\u011furcan \u00c7ak\u0131r e\u015fli\u011finde kald\u0131ran Trabzonspor futbolcular\u0131 \u015fampiyonluklar\u0131n\u0131 resmile\u015ftirmi\u015f oldular.,S\u00fcper Lig'in 2021-2022 \u015fampiyonu Trabzonspor kupas\u0131na kavu\u015ftu. Bordo mavili ekip Trabzon'da taraftarlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde kupay\u0131 kald\u0131rarak \u015fampiyonlu\u011funu resmile\u015ftirdi.\r\n,S\u00fcper Lig'in bitimine 3 hafta kala \u015fampiyonlu\u011funu ilan eden Trabzonspor, Trabzon'da \u015eenol G\u00fcne\u015f Spor Kompleksi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen t\u00f6rende 2021-2022 kupas\u0131n\u0131 kald\u0131rarak \u00f6zlemini giderdi.\r\n\r\n