Suriye’ye yeni operasyon korku saldı! ABD PKK/YPG’ye mühimmat yığdı: Bir F-16 eksik!
SURİYE'YE YENİ OPERASYON
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenleyeceği askeri operasyon için gözler Ankara’ya çevriliyken bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yeni operasyon sinyalini resmen verdi.