Sürpriz veda: Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu projeden ayrılıyor

Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncunun Exxen'de yay\u0131nlanacak olan yeni dizisi nedeniyle kadrodan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.,Buldu\u2019nun sevenleri G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr\u2019deki ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00e7e\u015fitli kaynaklardan do\u011fruland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00fcnl\u00fc oyuncunun kesin olarak projeden \u00e7ekildi\u011fini belirtti.,Ekranlar\u0131n severek izlenen programlar\u0131 aras\u0131nda yer alan G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'da s\u00fcrpriz bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fanaca\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na "Abi, senin i\u00e7in G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'u izliyoruz" \u015feklinde yorumlar gelirken, baz\u0131 ki\u015filer ise "Onur Buldu projeden ayr\u0131l\u0131yor" diyerek \u00e7ok konu\u015fulacak iddiay\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.,\u0130ddiaya g\u00f6re BKM\u2019nin sevilen ske\u00e7 program\u0131 "G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show"un kadrosunda s\u00fcrpriz bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fanacak.,\u00d6te yandan konuyla ilgili program\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve Onur Buldu\u2019dan resmi bir a\u00e7\u0131klama gelmedi. Durum, ilerleyen g\u00fcnlerde netlik kazanacak.,Program\u0131n yeni sezonunda, Bilal\u2019i canland\u0131ran Onur Buldu\u2019nun olmayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Usta oyuncu yeni b\u00f6l\u00fcmleri \u00e7ekilecek projede yer almayacak.,Show TV ekranlar\u0131n\u0131n fenomen program\u0131 G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr\u2019den izleyicileri \u00fczen bir haber geldi. Projede yer alan ba\u015far\u0131l\u0131 ismin ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. ,Sosyal medya hesab\u0131ndan G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show ekibinin maky\u00f6z\u00fc ile birlikte foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan Onur Buldu\u2019nun payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na bir\u00e7ok yorum geldi. ,Yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle ekranlara gelmeye ba\u015flayacak olan projede, izleyicinin severek takip etti\u011fi karakterin projeye vedas\u0131 konu\u015fulanlar aras\u0131nda.