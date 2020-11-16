Sürücüleri şaşırtan görüntü! Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor

Bursa'da ana yolda ilerleyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler aniden mezarla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca hayrete d\u00fc\u015f\u00fcyor.,Mezar k\u00f6ye ilk defa gelenlerin ilgisini \u00e7ekiyor. S\u00fcr\u00fcc\u00fcler k\u00f6yl\u00fclere mezar\u0131n neden yolun ortas\u0131nda oldu\u011funu sorarak bilgi al\u0131yor., Bu mezar\u0131 buradan kald\u0131rmak isteyen dozerin ilk ba\u015fta paletleri koptu. Tamir edilen i\u015f makinas\u0131n\u0131n ikinci defa denemesinde ise kep\u00e7esi k\u0131r\u0131ld\u0131. Kabri yerinden k\u0131m\u0131ldatmama karar\u0131 alan k\u00f6yl\u00fcler, yandaki arazi sahibinin yerinden yol vermesiyle yolu mezar\u0131n yan\u0131ndan ge\u00e7irdi. ,MEZARI KALDIRMA DENEMELER\u0130 BA\u015eARISIZLIKLA SONU\u00c7LANDI\r\n\r\nK\u00f6ylerinin tarihinin Osmanl\u0131'n\u0131n kurulu\u015f tarihiyle ayn\u0131 oldu\u011funu belirten Karah\u0131d\u0131r k\u00f6yl\u00fcleri, "Burada bulunan yolumuz toprak ve dard\u0131. 1977 y\u0131l\u0131nda k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn yolu asfaltland\u0131. Bu mezar\u0131n bulundu\u011fu alana kadar i\u015f makinalar\u0131 rahat \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130\u015f makinalar\u0131 mezar\u0131 kald\u0131rmay\u0131 denedi, ama ilk denemede makinan\u0131n paleti koptu. Tamir edilen makinan\u0131n ikincide ise kep\u00e7esi koptu. Biz bu mezar\u0131 buradan kald\u0131rmama karar\u0131 ald\u0131k.,G\u00fcrsu il\u00e7esinin Karah\u0131d\u0131r k\u00f6y\u00fcnde, yolun ortas\u0131nda bulunan mezar s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ilgisini \u00e7ekiyor. Y\u0131llard\u0131r burada bulunan mezar 1977 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan yol \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda dozerle kald\u0131r\u0131lmak istendi. ,Yolu mezar\u0131n yan\u0131ndan ge\u00e7irdik. Mezar yolun ortas\u0131nda kald\u0131. Bu yolu ilk defa kullananlar yolun ortas\u0131nda mezar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131r\u0131yorlar. Bize soruyorlar, bizde neden yolun ortas\u0131nda oldu\u011funu anlat\u0131yoruz" dediler. (\u0130HA)