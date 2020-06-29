Sürülerin tozlu yolculuğu

Bu e\u015fsiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Tatvan'dan...,Her g\u00fcn binlerce koyunu s\u00fct sa\u011f\u0131m\u0131 i\u00e7in s\u00fcr\u00fcler halinde k\u00f6ye getiren \u00e7obanlar, s\u00fct sa\u011f\u0131m\u0131ndan sonra g\u00fcn bat\u0131m\u0131na do\u011fru s\u00f6nm\u00fc\u015f bir volkanik da\u011f olan Nemrut Da\u011f\u0131 eteklerine do\u011fru 7 kilometrelik tozlu yolculu\u011fa ba\u015fl\u0131yor. ,.,Bitlis'in Tatvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u0131y\u0131d\u00fcz\u00fc k\u00f6y\u00fcnde koyun s\u00fcr\u00fclerinin Nemrut Da\u011f\u0131\u2019ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculu\u011fu ba\u015flad\u0131.,\u00c7obanlar ve koyun s\u00fcr\u00fcleri g\u00fcnde 2 defa Nemrut Da\u011f\u0131\u2019na gidi\u015f geli\u015f yaparak yakla\u015f\u0131k 15 kilometrelik tozlu yolu y\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f oluyor. Koyun s\u00fcr\u00fclerinin tozlu yolda ilerleyi\u015fi, \u00e7oban ve koyunlar\u0131 zorlarken g\u00fcn bat\u0131m\u0131na do\u011fru olu\u015fan k\u0131z\u0131l renkler ise seyri doyumsuz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yor.,Bir di\u011fer \u00e7oban Mehmet \u015eirin \u015een ise sabah ve ak\u015fam toz duman i\u00e7inde Nemrut Da\u011f\u0131\u2019na gidip geldiklerini belirterek, \u201cBiz s\u00fcrekli bu tozda gitti\u011fimiz i\u00e7in t\u0131kan\u0131yoruz. Ekin oldu\u011fu i\u00e7in yolumuz yoktur. Arazilere \u015feker pancar\u0131, domates, bu\u011fday ve fasulye gibi \u00fcr\u00fcnler ekili oldu\u011fu i\u00e7in biz mecburen bu tozlu yolu kullan\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Koyun s\u00fcr\u00fclerinin tozlu yol ve vadilerden ge\u00e7i\u015fiyle beraber ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler havadan drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,..,Foto\u011fraflar: \u0130HA\/\u00d6zkan Olcay,Tatvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u0131y\u0131d\u00fcz\u00fc\u2019ndeki \u00e7obanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen bu\u011fdaylara ve ekinlere zarar vermemesi i\u00e7in toprak ve tozla kapl\u0131 vadiden g\u00f6t\u00fcrmek zorunda kal\u0131yor. ,K\u0131y\u0131d\u00fcz\u00fc k\u00f6y\u00fcnde \u00e7obanl\u0131k yapan Aydo\u011fan Yolda\u015f, \u201cBiz Nemrut Da\u011f\u0131\u2019n\u0131n eteklerine koyunlar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6t\u00fcr\u00fcp otlat\u0131yoruz. G\u00fcnde mecburen 15 kilometre yol y\u00fcr\u00fcyoruz. Nemrut ile K\u0131y\u0131d\u00fcz\u00fc k\u00f6y\u00fc aras\u0131nda mecburen bu tozlu yol var. Tarlalar ekili oldu\u011fu i\u00e7in mecbur bu yolu kullanmak zorunday\u0131z. Tozda hem biz hem hayvanlar zorlan\u0131yor. Ekinler zarar g\u00f6rmesin diye bu yolu kullanarak Nemrut\u2019a \u00e7\u0131k\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n