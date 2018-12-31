Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları kim? Survivor kadrosunda kimler var? Survivor adayları tam liste

Kader Karakaya - atlet\/futbolcu - 22 ya\u015f\u0131nda,Atakan I\u015f\u0131ktutan - crossfit atlet - 24 ya\u015f\u0131nda,B\u00fc\u015fra Yal\u00e7\u0131n - voleybolcu - 21 ya\u015f\u0131nda,Buse Akar - voleybolcu - 21 ya\u015f\u0131nda,\u00d6zg\u00fcr \u00d6zdemir - dalg\u0131\u00e7 - 35 ya\u015f\u0131nda,Melisa Emirbayer - y\u00fcz\u00fcc\u00fc - 23 ya\u015f\u0131nda,M\u00fczeyyen Seren Bay\u00fclken - y\u00fcz\u00fcc\u00fc - 22 ya\u015f\u0131nda,Okay K\u00f6ksal - milli g\u00fcre\u015f\u00e7i - 31 ya\u015f\u0131nda,Bora Edin - crossfit e\u011fitmeni - 34 ya\u015f\u0131nda,Ecem Onaran - spor e\u011fitmeni - 29 ya\u015f\u0131nda,Seda Ocak - eski milli atlet\/atletizm antren\u00f6r\u00fc - 34 ya\u015f\u0131nda,Beg\u00fcm G\u00fcven - voleybolcu - 22 ya\u015f\u0131nda,Serpil Uzun\u00e7avdar - milli tekvandocu - 34 ya\u015f\u0131nda,Simge Ol\u00e7un - atlet - 23 ya\u015f\u0131nda,Sude Burcu - tekvandocu - 22 ya\u015f\u0131nda,Sinem K\u0131l\u0131\u00e7 - dalg\u0131\u00e7 - 22 ya\u015f\u0131nda,Ya\u011f\u0131z Erdo\u011fan - milli atlet - 22 ya\u015f\u0131nda,Yusuf Karakaya - profesyonel kickboks\/muay thai - 24 ya\u015f\u0131nda,Burak Yurdug\u00f6r - \u00f6\u011frenci\/y\u00fcz\u00fcc\u00fc - 20 ya\u015f\u0131nda,S\u0131la R\u00fcmeysa \u00d6l\u00e7ek - milli tekvandocu - 30 ya\u015f\u0131nda,Hakan Kan\u0131k - a\u015f\u00e7\u0131 - 19 ya\u015f\u0131nda,Emin G\u00fcnen\u00e7 - oyuncu - 24 ya\u015f\u0131nda,Halim Baydur - milli v\u00fccut geli\u015ftirme sporcusu - 29 ya\u015f\u0131nda,Erdem Ek\u015fio\u011flu - oyuncu - 25 ya\u015f\u0131nda,Hikmet Tu\u011fsuz - g\u00fcre\u015f antren\u00f6r\u00fc - 32 ya\u015f\u0131nda,Kaan Yazgan - profesyonel d\u00f6v\u00fc\u015f\u00e7\u00fc - 24 ya\u015f\u0131nda,Asil Cengiz - proje koordinat\u00f6r\u00fc - 25 ya\u015f\u0131nda,Azim Kaan G\u00fcvenilir - oyuncu - 29 ya\u015f\u0131nda,Sami Levi - \u015fark\u0131c\u0131 - 37 ya\u015f\u0131nda