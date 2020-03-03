Survivor 2020'de yeni isimler! 4 yeni yarışmacı dahil oldu

BERKAN KARABULUT K\u0130MD\u0130R?\r\nBerkan Karabulut, Ki\u015fisel e\u011fitimci ve pilates hocas\u0131d\u0131r. Ayn\u0131 zamanda i\u015fletme sahibi olan Berkan Karabulut, v\u00fccut geli\u015ftirme \u00fczerine kendisini geli\u015ftirmektedir. 2011 y\u0131l\u0131nda Bilecik \u00dcniversitesinde okumaya ba\u015flayan Berkan Karabulut 2015 y\u0131l\u0131nda mezun olmu\u015ftur.,Survivor 2018\u2019e Marcus isimli yar\u0131\u015fmac\u0131 erken veda etmek zorunda kal\u0131nca Survivor 2018\u2019de art\u0131k Berkan Karabulut\u2019lu d\u00f6nem ba\u015flad\u0131. Berkan Karabulut asl\u0131nda Survivor 2018 se\u00e7melerinin tamam\u0131n\u0131 ge\u00e7mi\u015f ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Il\u0131cal\u0131 taraf\u0131ndan al\u0131nmam\u0131\u015ft\u0131. Yedekte olan G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Berkan Karabulut uzun d\u00f6nemdir Survivor 2018\u2019de yar\u0131\u015facak gibi haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam etmekteydi. ,A\u015eKIM BUR\u00c7E TUNAY K\u0130MD\u0130R?\r\nA\u015fk\u0131m Bur\u00e7e Tunay, 2000 do\u011fumlu. ,\u0130stanbul Akademik Cimnastik Spor Kul\u00fcb\u00fc Sporcusu A\u015fk\u0131m Bur\u00e7e Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de d\u00fczenlenen Trampolin Cimnastik T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131'nda I. Seri ve II. Seri deki ba\u015far\u0131s\u0131 ile T\u00fcrkiye \u015eampiyonu olmu\u015ftur.,YUNUS EMRE \u00d6ZDEN K\u0130MD\u0130R?\r\nYunus Emre \u00d6zden, 29.03.1993 \u0130stanbul Silivri'de do\u011fdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yar\u0131\u015fmac\u0131 halen Silivride ikamet ediyor. 2 \u00e7ocuklu ailenin tek o\u011flu olan Survivor Yunus Emre, A\u00e7\u0131k \u00d6\u011fretim Fak\u00fcltesi ula\u015ft\u0131rma lojistik okuyor.,17 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131 ajanslarla katalog \u00e7ekimleri yapmaya ba\u015flad\u0131. 18-19 ya\u015f\u0131nda fashion weeklerde \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. ,G\u0130ZEM B\u0130RDAL K\u0130MD\u0130R?\r\nHeyecanla izlenen Survivor 2020'de yeni yar\u0131\u015fmac\u0131lar a\u00e7\u0131kland\u0131. Acun Il\u0131cal\u0131, \u00f6d\u00fcl oyunu \u00f6ncesinde yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 takdim etti. ,Bu yar\u0131\u015fmac\u0131lardan biri de Gizem Birdal. Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yar\u0131\u015facak.,MMA d\u00f6v\u00fc\u015flerine kat\u0131lan Yunus, 2019'da T\u00fcrkiye 3.s\u00fc, \u0130stanbul 2.si oldu. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 yerde \u00e7ok sevildi\u011fini ve \u00f6zellikle k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na bedava olmak \u00fczere \u00e7ocuklara d\u00f6v\u00fc\u015fmesini \u00f6\u011fretti\u011fini, modellik ve yard\u0131mc\u0131 oyunculuk i\u015flerine ko\u015fturdu\u011funu s\u00f6yleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi \u00e7ekme, d\u00f6v\u00fc\u015f kul\u00fcpleri sahibi olma,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile dikkatleri \u00e7ekecek olan Berkan Karabulut, antereman ve pilates solonunda da hem y\u00f6neticisi hem de sahibidir. Berkan Karabulut bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc ile spor salonunda beraber \u00e7al\u0131\u015fma imkan\u0131 bulmu\u015ftur. Berkan Karabulut, Sercan Badur ile de antrenman yapm\u0131\u015ft\u0131r. Sahibi oldu\u011fu salon vas\u0131tas\u0131 ile \u00fcnl\u00fcler ile \u00e7al\u0131\u015fma imkan\u0131 bulmu\u015ftur.,Survivor'da yeni yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n isimleri belli oldu. \u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda A\u015fk\u0131m Bur\u00e7e Tunay, Berkan Karabulut; G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda Gizem Birdal ve Yunus Emre \u00d6zden...,Survivor 2020'de Erman ve Fatma'n\u0131n diskalifiye olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n duyurdu\u011fu 4 yeni isim yar\u0131\u015fmaya dahil oldu.,YUNUS EMRE \u00d6ZDEN,G\u0130ZEM B\u0130RDAL,A\u015eKIM BUR\u00c7E TUNAY,BERKAN KARABULUT