Survivor 2020 finaline günler kaldı! İşte dokunulmazlık oyununu alan isim

Survivor 2020'nin son b\u00f6l\u00fcm\u00fc canl\u0131 yay\u0131nda ekrana geldi. Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n sundu\u011fu dokunulmazl\u0131k oyunu m\u00fccadelesi nefesleri kesti.,14 Temmuz'da \u0130stanbul'da yap\u0131lacak olan b\u00fcy\u00fck finale kalan 2 yar\u0131\u015fmac\u0131dan biri olmak isteyen Bar\u0131\u015f, Cemal Can, Yasin ve Berkan zorlu parkurda ter d\u00f6kt\u00fc.,Canl\u0131 yay\u0131nda oynanan dokunulmazl\u0131k oyununun uzamas\u0131 nedeniyle Cuma ak\u015fam\u0131 yap\u0131lmas\u0131 planlanan konsey Acun Il\u0131cal\u0131 taraf\u0131ndan iptal edildi.,DOKUNULMAZLI\u011eI K\u0130M KAZANDI?\r\n\r\nSurvivor 2020'de son d\u00f6rde kalan yar\u0131\u015fmac\u0131lar, Berkan, Bar\u0131\u015f, Cemal Can ve Yasin, e\u015fle\u015fme i\u00e7in kura \u00e7ekimi yapt\u0131lar. Yap\u0131lan kura \u00e7ekimi sonunda ilk turda Bar\u0131\u015f - Yasin ve Cemal - Berkan e\u015fle\u015fmesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yar\u0131\u015fmac\u0131lar dinlenebilsin diye e\u015fle\u015fmeler \u00e7apraz olarak yap\u0131ld\u0131.,Survivor 2020'de dokunulmazl\u0131k oyunundaki finale ad\u0131n\u0131 ilk yazd\u0131ran isim Bar\u0131\u015f oldu. Yasin ile oynad\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nc\u0131 oyunu da kazanan Bar\u0131\u015f, skoru 4-2 yapt\u0131. B\u00f6ylece oyundaki ilk finalist oldu.,Dokunulmazl\u0131k oyununda Berkan ile Cemal Can, final i\u00e7in kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. Alt\u0131nc\u0131 kez ayn\u0131 parkura \u00e7\u0131kan ikili aras\u0131nda k\u0131yas\u0131ya ge\u00e7en m\u00fccadeleden galip \u00e7\u0131kan Cemal Can oldu ve skoru 3-3 yapt\u0131. Berkan ile Cemal Can, dokunulmazl\u0131k oyununda son kez parkura \u00e7\u0131kt\u0131. Bu nefes kesen m\u00fccadeleden galip \u00e7\u0131kan Berkan, canl\u0131 yay\u0131ndaki oyunda finalde Bar\u0131\u015f'\u0131n rakibi oldu.,G\u00fcn\u00fcn sonunda finale kalan isimler Berkan ile Bar\u0131\u015f oldu. Bu ikili aras\u0131ndaki final oyununda Berkan, rakibine say\u0131 \u015fans\u0131 bile vermedi. M\u00fccadele sonunda be\u015f oyunu da kazanan Berkan, Survivor 2020'de g\u00fcn\u00fcn birincisi oldu.,Il\u0131cal\u0131, "Galataport'taki in\u015faata bizim i\u00e7in ara verildi. Galataport final b\u00f6l\u00fcmleri i\u00e7in \u00f6zel olarak haz\u0131rlan\u0131yor. Yar\u0131\u015fmac\u0131lar u\u00e7aktan indikten sonra tekneyle final alan\u0131na gelecekler" dedi.,Survivor'da haftan\u0131n ilk dokunulmazl\u0131k oyununu kazanan Berkan, Cumartesi canl\u0131 yay\u0131nlanacak 2. dokunulmazl\u0131k oyununu da kazan\u0131rsa dokunulmaz olacak ve SMS oylamas\u0131na kat\u0131lmadan 3'l\u00fc finale kalacak. Ancak ba\u015fka bir yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n 2. oyunu kazanmas\u0131 durumunda ise Berkan ile final oyunu oynayacak ve kazanan isim dokunulmaz olacak. Kalan 3 yar\u0131\u015fmac\u0131 ise Cumartesi ak\u015fam\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda yap\u0131lacak olan konseyde SMS oylamas\u0131na \u00e7\u0131kacak. En az oyu alan yar\u0131\u015fmac\u0131 Survivor'dan elenecek.,"Survivor 2020'nin canl\u0131 olarak yay\u0131nlanan 132. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde a\u00e7\u0131klama yapan Acun Il\u0131cal\u0131, Survivor'\u0131n \u0130stanbul'daki b\u00fcy\u00fck finalinin nerede yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ilk defa duyurdu. Acun Il\u0131cal\u0131, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yap\u0131lacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.