Survivor 2020'nin final tarihi ve yeri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı

Ekranlar\u0131n reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran yar\u0131\u015fma program\u0131 Survivor 2020'de finale say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala heyecan ve gerilim \u00fcst seviyede ya\u015fan\u0131yor. ,Survivor'da ya\u015fanan son geli\u015fmelerin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 Survivor Panorama program\u0131na kat\u0131lan Acun Il\u0131cal\u0131, herkesin cevab\u0131n\u0131 merak etti\u011fi, "Survivor 2020 finali ne zaman?" ve "Survivor 2020 finali nerede yap\u0131lacak?" sorular\u0131na cevap verdi.,Finale say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Acun Il\u0131cal\u0131, ilerleyen g\u00fcnlerde b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizlerin olaca\u011f\u0131n\u0131 ve son haftan\u0131n inan\u0131lmaz ge\u00e7ece\u011fini ifade etti. Acun Il\u0131cal\u0131, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz'da \u0130stanbul'da yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Il\u0131cal\u0131, "Final \u0130stanbul'da olacak ancak yeri hen\u00fcz tam belli de\u011fil. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam ediyor, bir yer bak\u0131yoruz. E\u011fer olursa \u00e7ok enteresan bir yerde yap\u0131lacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yar\u0131\u015fmac\u0131lar ile Survivor 2020 yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n\u0131n aileleri kat\u0131lacak. Ailelere 4 ki\u015filik kontenjan versek herhalde yine 100 ki\u015fi olacak" ifadelerini kulland\u0131.,\u00d6te yandan, Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta eleme kotas\u0131nda Sercan, Nisa ve Evrim bulunuyordu. ,SMS oylamas\u0131 sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re en az oyu alan Evrim adaya veda etti.