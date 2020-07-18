Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı MasterChef'e katıldı

MasterChef st\u00fcdyosundan \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram'dan payla\u015fan Ceyhun Uzun, "Survivor T\u00fcrkiye'nin sonuna geldik, art\u0131k yeni g\u00f6revler ba\u015flad\u0131" notunu yazd\u0131.,Survivor 2020'de g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yar\u0131\u015fan Ceyhun Uzun, yar\u0131\u015fmaya erken veda etmi\u015fti. Ceyhun Uzun \u015fimdi de Acun Medya'n\u0131n di\u011fer prod\u00fcksiyonu olan MasterChef ile ekranlarda olacak.,K\u0131z\u0131n\u0131 kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlatt\u0131klar\u0131yla herkesi etkilemi\u015fti.,\u0130ngiltere'de polis memuru olan ve maraton ko\u015fucusu olan Ceyhun Uzun Survivor'da anlatt\u0131\u011f\u0131 hayat hikayesiyle de dikkatleri \u00e7ekmi\u015fti. ,.,MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131 yeni sezonuyla 17 Temmuz Cuma ak\u015fam\u0131 ekrana gelmeye ba\u015flad\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fefler Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrio\u011flu'nun j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 MasterChef'in kadrosuna Survivor'la tan\u0131nan Ceyhun Uzun da dahil oldu.