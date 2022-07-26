Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem sessizliğini bozdu: “İğrenç bir insan, hak etmiyor” sözlerine cevap verdi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, 30 Haziran akşamı İstanbul'da yapılan büyük final yapmış, kupayı Nisa Bölükbaşı göğüslemişti. Ancak Nisa’nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen birçok kişi tepki göstermişti. Survivor’ı 2. olarak bitiren Adem Kılıçcı ise uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Kılıçcı, final sonrası Nisa’yı neden takipten çıkardığını ilk kez anlattı. Sevilen yarışmacı, “Benim hayatımda yeri olmadığına karar verdim ve takipten çıktım. Allah yolunu açık etsin. İlişkisinde de hayatında da başarılar” dedi ve kendisine yöneltilen sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.