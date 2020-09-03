Survivor Aycan'dan flaş itiraf: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım

Kad\u0131n futbolcu Aycan Yana\u00e7, sabah program\u0131na konuk oldu. Survivor'\u0131n zorluklar\u0131ndan bahseden Yana\u00e7, fla\u015f bir itirafta bulundu.,\u00c7ekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yap\u0131lan Survivor 2020'nin \u00e7ok zorlu bir yar\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6yleyen Yana\u00e7, "Ada hayat\u0131 ilk ba\u015flarda \u00e7ok zor ge\u00e7ti hi\u00e7 kalmak istemiyordum. Oradan ka\u00e7maya bile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Aileden ayr\u0131 kalmak, \u00f6zlem bir zamandan sonra al\u0131\u015f\u0131l\u0131yordu. ,Ama beni en \u00e7ok zorlayan yerde yatmak oldu. Ya\u011fmur ya\u011f\u0131yor, \u00fc\u015f\u00fcyorsun. Uykun var, uyuyam\u0131yorsun. A\u00e7s\u0131n yemek yiyemiyorsun bunlar ger\u00e7ekten \u00e7ok zordu. Zamanla al\u0131\u015fmak zorunda kald\u0131k, al\u0131\u015ft\u0131k\u00e7a da g\u00fczel gelmeye ba\u015flad\u0131" dedi.,Adadaki arkada\u015fl\u0131klardan bahseden Yana\u00e7, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: \u0130lk ba\u015flarda Elif ile \u00e7ok iyi anla\u015f\u0131yorduk, ada hayat\u0131na al\u0131\u015ft\u0131k\u00e7a Sercan ve A\u015fk\u0131m ile de g\u00fczel anla\u015ft\u0131m. ,A\u015fk\u0131m'\u0131 herkes k\u00f6t\u00fc gibi g\u00f6r\u00fcyor ama \u00e7ok tatl\u0131 birisi\u2026 Sercan mesela elendikten sonra \u00f6\u011frendim \u00e7ok antipatik duruyormu\u015f ama \u00f6yle de\u011fil yenilmeyi sevmedi\u011fi i\u00e7in h\u0131rsl\u0131yd\u0131. \u00c7ok iyi bir insan o bizi hep kollar\u0131n\u0131n alt\u0131na al\u0131yordu.","Adada 9 kilo verdim. 4.5 ay boyunca 9 kilo gitti yar\u0131\u015fman\u0131n sonlar\u0131na do\u011fru \u00f6d\u00fcller b\u00fcy\u00fcy\u00fcnce kilo alamaya ba\u015flad\u0131m. Yaz tatilinde de ald\u0131m biraz\u2026 Survivor sayesinde T\u00fcrk\u00e7emi ilerlettim. Konu\u015fuyordum ama ak\u0131c\u0131 de\u011fildi. Adadan ayr\u0131ld\u0131ktan sonra 'nas\u0131l b\u00f6yle bir \u015fey yapm\u0131\u015f\u0131m' dedi\u011fim anlar oldu. ,Sinirlendi\u011fim yerleri izleyince kendime \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. O kadar a\u00e7m\u0131\u015f\u0131m ki 'ne hale geldim' diyorum kendi kendime. Ama iyi ki gitmi\u015fim \u00e7ok g\u00fczel tecr\u00fcbeler edindim. Bir daha \u00e7a\u011f\u0131r\u0131rlarsa giderim.",Sonlara do\u011fru psikolojim durdu, oras\u0131 fazla geldi. Sanki hi\u00e7 bitmeyecekmi\u015f, biz adada kalaca\u011f\u0131z gibi hissettim. Kamp, ada \u00fcst\u00fcme \u00fcst\u00fcme geldi. Oynuyoruz oynuyoruz bitmiyor. Bir yerden sonra psikolojim bozuldu oyun kaybettik\u00e7e daha k\u00f6t\u00fc oldu.",Survivor'da Acun Medya ve yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n kar\u015f\u0131latt\u0131\u011f\u0131 futbol m\u00fcsabakas\u0131nda Aycan Yana\u00e7, Acun Il\u0131cal\u0131'ya omuz atm\u0131\u015f, bu darbe sonras\u0131 Il\u0131cal\u0131 yere d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. O g\u00fcn ya\u015fananlar\u0131 anlatan Aycan, 'Acun abi ile konu\u015ftuk. 'Faul yapt\u0131ysam kart verin' dedim. O da 'faul yok devam' dedi. Sonras\u0131nda konsantre olamad\u0131m ve oyundan \u00e7\u0131kt\u0131m. Beni k\u0131zd\u0131rmak i\u00e7in oradakiler 'sen bu hafta gidersin' diye espri yapt\u0131. O hafta da elendim."