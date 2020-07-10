Survivor Barış'ın babasından şoke eden sözler

Survivor 2020 yar\u0131\u015fmas\u0131ndaki ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131 ile favori g\u00f6sterilen ve finale ad\u0131n\u0131 yazd\u0131ran oyuncu Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131'n\u0131n babas\u0131 s\u00f6zleriyle \u015foke etti.,Hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan Instagram'daki bir payla\u015f\u0131m\u0131na 9.9 milyon yorum yap\u0131lan ve d\u00fcnya rekoruna ad\u0131n\u0131 yazd\u0131ran Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131 g\u00fcndem olmu\u015ftu.,Sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemindeki isimlerden olan yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131'n\u0131n babas\u0131 G\u00fcven Ya\u011fc\u0131'n\u0131n \u00f6l\u00fcm tehdidi a\u00e7\u0131klamas\u0131 g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Survivor'da yar\u0131\u015fan oyuncu Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131'n\u0131n sosyal medya \u00fczerinden tehditler almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Oyuncunun \u00c7e\u015fme'de ya\u015fayan babas\u0131 G\u00fcven Ya\u011fc\u0131, o\u011flunu \u00f6l\u00fcmle tehdit eden "teknob14" adl\u0131 kullan\u0131c\u0131 hakk\u0131nda \u015fik\u00e2yette bulundu.,Ala\u00e7at\u0131 \u015eehit Do\u011fan Sakarya Polis Merkezi Amirli\u011fi'ne giden Ya\u011fc\u0131, \u015fimdiye kadar bir\u00e7ok hakaret ve tehdit mesaj\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek art\u0131k sessiz kalmayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ya\u011fc\u0131, "Bundan sonra sosyal medya \u00fczerinden hakaret ve tehdit mesajlar\u0131na sessiz kalmayaca\u011f\u0131z. Bu kullan\u0131c\u0131 ise \u00f6l\u00fcmle tehdit var. Bu mesajlar\u0131 atanlar\u0131n kim olursa olsun en a\u011f\u0131r \u015fekilde cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz" diye konu\u015ftu. (H\u00fcrriyet),.