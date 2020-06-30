Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu! O isim bir ilke imza attı

Survivor'\u0131n 122. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde dokunulmazl\u0131k oyunu ve ada konseyi heyecan\u0131 ya\u015fand\u0131. Haftan\u0131n 3. dokunulmazl\u0131k oyununu kazanan yar\u0131\u015fmac\u0131, ada konseyinde bir ismi eleme potas\u0131na g\u00f6nderdi.,29 Haziran Pazartesi ak\u015fam\u0131 TV8'de ekranlara gelen Survivor'\u0131n 122. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde haftan\u0131n 3. bireysel dokunulmazl\u0131k oyunu heyecan\u0131 ya\u015fand\u0131. K\u0131ran k\u0131rana bir m\u00fccadelenin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Dominik'te Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m adeta bir ilke imza atmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,B\u00f6ylece elemeye kalan ilk iki isim Nisa ve Berkan oldu. Survivor'\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 3. eleme aday\u0131 da dokunulmazl\u0131k oyunu sonras\u0131ndaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 3. eleme aday\u0131 olarak Bar\u0131\u015f'\u0131n ad\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Survivor'da bu hafta ilk iki dokunulmazl\u0131k oyununu Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m kazanm\u0131\u015ft\u0131. Survivor'\u0131n 122. b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki 3. bireysel dokunulmazl\u0131k oyununu yine Sercan kazanmay\u0131 ba\u015fard\u0131. Survivor'da \u00fcst \u00fcste 3 dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 da kazanan Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, adaya damgas\u0131n\u0131 vurdu. ,B\u00f6ylece Survivor'da bu hafta Nisa, Berkan ve Bar\u0131\u015f elemeye kalan isimler oldu. Survivor'daki toplu sms oylamas\u0131n\u0131n sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re 3 yar\u0131\u015fmac\u0131 aras\u0131ndan en az oyu alan isim yar\u0131\u015fmadan elenecek. Survivor'da elenecek olan isim 30 Haziran Sal\u0131 ekrana gelecek olan 123. b\u00f6l\u00fcmde belli olacak.,Survivor'da elemeye kalan Bar\u0131\u015f duygular\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Sercan'\u0131 tebrik eden Bar\u0131\u015f, "\u00d6ncelikle Sercan'a helal olsun. Bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda insan \u00fcst\u00fc bir m\u00fccadele g\u00f6sterdi ve bir \u015fekilde hepimizi teker teker yendi. \u00c7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m pota Nisa ve Berkan'\u0131n oldu\u011fu bir pota. ,Survivor 2020'de ilk dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 kazanan Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m eleme aday\u0131 olarak Berkan'\u0131n ismini s\u00f6ylemi\u015fti. \u0130kinci dokunulmazl\u0131k sonras\u0131nda ise yine kazanan isim olan Sercan, bu defa ge\u00e7en hafta da ismini s\u00f6yledi\u011fi Nisa'y\u0131 yeniden eleme aday\u0131 olarak g\u00f6sterdi.,Psiko tak\u0131mdan bir ki\u015fi eksilecek. Sercan'\u0131n parkurdaki ba\u015far\u0131s\u0131 bu tak\u0131mdan birinin gitmesine yol a\u00e7t\u0131. Sercan bize bir gol att\u0131 ancak genel olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ma\u00e7 \u00fcst biter" ifadelerini kulland\u0131.,Burada ge\u00e7 a\u00e7\u0131ld\u0131m ve arkada\u015fl\u0131klar\u0131m ge\u00e7 oldu. Bir yerde t\u0131kand\u0131m ve devam\u0131 gelmedi. Ancak tak\u0131m\u0131m i\u00e7in her \u015feyi yapt\u0131. Bizim hatam\u0131zd\u0131 ve aram\u0131zdan biri alamad\u0131 dokunulmazl\u0131\u011f\u0131. Sonu\u00e7 b\u00f6yle oldu. ,.,Acun Il\u0131cal\u0131 ise "Ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan beri en kritik eleme. Bunu sizlerin daha \u00f6nceki SMS oylamalar\u0131n\u0131zdaki sonu\u00e7lara dayanarak s\u00f6yl\u00fcyorum" dedi.