Survivor'da Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz yumruk yumruğa (Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması)

Survivor 2020'de Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131 ile Yasin Obuz aras\u0131nda b\u00fcy\u00fck gerilim ya\u015fand\u0131.\r\n,Il\u0131cal\u0131 s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: "\u015eimdi onunla ilgili bir toplant\u0131 yapaca\u011f\u0131z. Diskalifiye gelir mi ona karar verece\u011fiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Tats\u0131z \u015feyler oldu".,Yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sonras\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Il\u0131cal\u0131, "Her \u015fey yolunda diyemeyece\u011fim. Bug\u00fcn bir \u00f6d\u00fcl oyunu vard\u0131. Dominik'in en g\u00fczel 3 evinden biri. Yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n buna \u00e7ok ihtiyac\u0131 vard\u0131. Herkes kazanmak isteyince ortaya hi\u00e7 istemedi\u011fimiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n,Survivor'da \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131 ile g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Yasin Obuz yumruk yumru\u011fa kavga etti.\r\n,Di\u011fer yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n ay\u0131rmak i\u00e7in araya girdikleri g\u00f6r\u00fclen Bar\u0131\u015f ve Yasin'in ak\u0131betinin bu ak\u015fam belli olmas\u0131 bekleniyor.\r\n,\u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131 ile g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Yasin Obuz yumruk yumru\u011fa kavga etti.\r\n