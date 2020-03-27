Survivor'da bir diskalifiye daha! Meryem yarışmaya veda etti

"Bug\u00fcne kadar her Survivor'da yedek yar\u0131\u015fmac\u0131lar getirerek tak\u0131mlar\u0131n dengesini olu\u015fturmay\u0131 ama\u00e7lad\u0131k. T\u00fcm Survivor'larda bunu yapt\u0131k. Ancak art\u0131k T\u00fcrkiye'den de yedek yar\u0131\u015fmac\u0131 getirme imkan\u0131m\u0131z yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131n\u0131n ikinci yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 gitmi\u015f olacak. E\u011fer Meryem ayr\u0131l\u0131rsa o zaman mutlaka ba\u015fka bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulaca\u011f\u0131z. G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7 dengesini korumak amac\u0131yla tak\u0131msal transfer s\u00f6z konusu olabilir. Meryem, 2-3 hafta i\u00e7inde d\u00fczelebilecek durumdaysa ona g\u00f6re karar verece\u011fiz" ,\u015eaziye \u0130vegin \u00dcner ve U\u011fur Pekta\u015f, sakatl\u0131klar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden yar\u0131\u015fmadan erkenden ayr\u0131lmak zorunda kald\u0131. Bunun ard\u0131ndan adaya yeni giden Erman Alt\u0131karde\u015f ve Fatma G\u00fcnayd\u0131n'da diskalifiye olmu\u015ftu.,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n en heyecanl\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131 Survivor 2020'de bir diskalifiye daha ya\u015fand\u0131. Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n Instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 fragman videosunda sakatl\u0131k ya\u015fayan Meryem diskalifiye edildi.,Son b\u00f6l\u00fcmde dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gidece\u011fini s\u00f6yleyen Acun Il\u0131cal\u0131, doktorun karar\u0131 ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek demi\u015fti. Meryem'in Survivor'dan ayr\u0131lmas\u0131 durumunda tak\u0131mlar\u0131n dengesinin korunmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan, iki tak\u0131m aras\u0131nda transfer yap\u0131labilece\u011finden bahseden Il\u0131cal\u0131, ada konseyinde \u015funlar\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti:,Instagram hesab\u0131ndan haberi payla\u015fan Acun Il\u0131cal\u0131 ayr\u0131ca, Meryem'in diskalifiye olmas\u0131 nedeniyle \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131na bir yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n transfer edilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Acun Il\u0131cal\u0131, Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Survivor 2020'de bir diskalifiyenin daha oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Survivor G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alan Meryem Kasap, yar\u0131\u015fmaya girerken \u00e7ektirdi\u011fi tan\u0131t\u0131m videosunda kendisini \u015fu s\u00f6zlerle anlatm\u0131\u015ft\u0131:\r\n\r\n"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 May\u0131s 1992 Trabzon do\u011fumluyum. Ailedeki 3 \u00e7ocuktan en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fcy\u00fcm. \u0130lkokulda okurken 3 y\u0131l tiyatroyla ilgilendim. Sporla tan\u0131\u015fmam lise y\u0131llar\u0131nda ba\u015flad\u0131. Lise tak\u0131m\u0131nda 2 y\u0131l hentbol oynad\u0131m. Daha sonra bireysel spor yapma karar\u0131 ald\u0131m ve atletizme y\u00f6neldim. Bu spora ilk olarak s\u0131r\u0131kla y\u00fcksek atlama bran\u015f\u0131yla ba\u015flad\u0131m. 2-3 y\u0131l bu bran\u015f\u0131 yapt\u0131ktan sonra ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m bir sakatl\u0131k sonucu bran\u015f de\u011fi\u015ftirmek zorunda kald\u0131m ve 400 metre bran\u015f\u0131na ge\u00e7tim. Bu d\u00f6nem i\u00e7inde lise \u00f6\u011frenimimi tamamlad\u0131m veKaradeniz Teknik \u00dcniversitesi beden e\u011fitimi ve spor y\u00fcksekokulunu kazand\u0131m. , Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n bu karar\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Evrim Keklik b\u00fcy\u00fck bir \u00fcz\u00fcnt\u00fcye kap\u0131ld\u0131. Evrim adada Meryem'in tak\u0131m i\u00e7in bir y\u00fck oldu\u011funu s\u00f6ylemesiyle su\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131. \u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan kar\u015f\u0131 tarafa ge\u00e7ecek olan isim ise hen\u00fcz belli olmad\u0131.,E\u011fitim ve spor hayat\u0131m\u0131 ayn\u0131 an da y\u00fcr\u00fctt\u00fcm. Kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131m ve azmim sayesinde 400 metrede 1 y\u0131l i\u00e7inde ilk T\u00fcrkiye \u015eampiyonlu\u011funa ula\u015ft\u0131m ve milli tak\u0131ma se\u00e7ildim. Devam eden y\u0131llar i\u00e7inde bu ba\u015far\u0131lar\u0131m devam etti ve \u00fclkemi say\u0131s\u0131z \u015fampiyonalarda temsil etme f\u0131rsat\u0131 yakalad\u0131m. Bu \u015fampiyonalarda Avrupa \u015eampiyonas\u0131, Balkan \u015eampiyonas\u0131, Milletler Kupas\u0131 ve Akdeniz \u015eampiyonas\u0131'nda \u00fclkeme madalya getirdim. Bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7inde lisans \u00f6\u011frenimimi tamamlad\u0131m ve mezun oldum. ,12 y\u0131ll\u0131k spor hayat\u0131m\u0131n, 8 y\u0131l\u0131 milli takim sporcusu olarak elit bir d\u00fczeyde ge\u00e7ti. \u015eu an hala aktif spor hayat\u0131ma devam ederken ayn\u0131 kararl\u0131l\u0131k ve azimle fitness e\u011fitmenli\u011fi ve Personal Trainer'l\u0131k yap\u0131yorum. Spor ge\u00e7mi\u015fim, h\u0131rs\u0131m, azmim ve bitmek bilmeyen y\u00fcksek enerjim sayesinde Survivor da iz b\u0131rakanlardan olaca\u011f\u0131m."