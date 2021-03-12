Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim yarışmaya veda etti

Survivor 2021'de sular durulmuyor! D\u00fcn ak\u015fam d\u00fczenlenen acil durum konseyinde bir yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n daha diskalifiye karar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yar\u0131\u015fma program\u0131 Survivor 2021, d\u00fcn ak\u015fam yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana geldi. Acil durum konseyi d\u00fczenleyen Acun Il\u0131cal\u0131, k\u00f6t\u00fc haberi duyurdu.,Konseyde konu\u015fan Acun Il\u0131cal\u0131, \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Bar\u0131\u015f \u00d6zbek'in ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131k nedeniyle yar\u0131\u015fmaya devam edemeyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Bar\u0131\u015f'\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k sorununu anlatan Acun Il\u0131cal\u0131, "Bar\u0131\u015f \u00d6zbek'in midesindeki rahats\u0131zl\u0131k doktorumuz Metin Ku\u015f taraf\u0131ndan incelendi ve T\u00fcrkiye'deki uzman doktorlarla g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131ld\u0131.,Bize gelen son raporda Bar\u0131\u015f'\u0131n midesinden rahats\u0131zl\u0131k var ve bu a\u00e7l\u0131ktan dolay\u0131 n\u00fcksediyor. Bunun \u00fczerine Bar\u0131\u015f'\u0131n durumuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131k. Doktor Metin Ku\u015f b\u00fct\u00fcn tetkikleri yapt\u0131ktan sonra rapor verildi. ,Bar\u0131\u015f \u00d6zbek, 14 Eyl\u00fcl 1986 y\u0131l\u0131nda Almanya'da d\u00fcnyaya geldi. BG Schwerin altyap\u0131s\u0131dan futbola ba\u015flad\u0131. 2003-04 y\u0131l\u0131nda Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 y\u0131l\u0131nda Rot-Weiss Essen'e gitti. A tak\u0131m d\u00fczeyinde iki y\u0131l oynay\u0131p dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken gurbet\u00e7i futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan \u00c7al\u0131k ile birlikte Galatasaray'a imza att\u0131.\r\n\r\nSar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131larda uzun s\u00fcre de\u011fi\u015fmez isimlerden olan Bar\u0131\u015f \u00d6zbek Almanya 21 ya\u015f alt\u0131 milli tak\u0131m\u0131nda da 16 kez oynad\u0131. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yapt\u0131\u011f\u0131 antrenmanda sa\u011f diz i\u00e7 \u00e7apraz ba\u011flar\u0131 koptu ve 6 ay sahalardan uzak kald\u0131.,Buna g\u00f6re, e\u011fer a\u00e7l\u0131k devam ederse Bar\u0131\u015f'\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131 daha da k\u00f6t\u00fcle\u015febilir ve kal\u0131c\u0131 hasar yapabilir. Bar\u0131\u015f \u00d6zbek i\u00e7in Survivor sona erdi. Bizim i\u00e7in sa\u011fl\u0131ktan \u00f6nemli bir \u015fey yok. Bizim i\u00e7in de Bar\u0131\u015f'\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 en \u00f6nemlisi" ifadelerini kulland\u0131.,Sakatl\u0131\u011f\u0131 sonras\u0131 bordo mavililerde arad\u0131\u011f\u0131 \u015fans\u0131 bulamay\u0131nca Union Berlin'e imza att\u0131. 2015 y\u0131l\u0131nda ise Kayserispor'a imza atsa da 1 y\u0131l sonra yeniden Almanya'ya d\u00f6nerek Duisburg'la s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.Son olarak 2019 y\u0131l\u0131nda Karag\u00fcmr\u00fck'e imza at\u0131p 2020 y\u0131l\u0131nda da ayr\u0131larak futbola son noktay\u0131 koydu.