Survivor'da büyük gerilim! Acun Ilıcalı, Yasin'i oyundan kovdu

\u00dcnl\u00fcler ve G\u00f6n\u00fcll\u00fcler'in m\u00fccadele etti\u011fi Survivor'da d\u00fcn ak\u015fam \u00f6d\u00fcl oyunu heyecan\u0131 vard\u0131.Oyunda \u00dcnl\u00fclerin 5-4 \u00f6nde oldu\u011fu s\u0131rada Cemal Can ile yar\u0131\u015fan Ersin, puzzle\u2019da \u00e7ok oyalan\u0131nca say\u0131y\u0131 kaybetti. Oyun sonras\u0131nda Ersin ve Mert aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131.,Ersin'e \u201cBizi su\u00e7lama. Puzzle\u2019da tak\u0131ld\u0131n.\u201d diyen Mert, Elif'in araya girmesiyle daha da gerildi.,YEN\u0130 B\u00d6L\u00dcMDE OLAY VAR! \r\n\u0130ki tak\u0131m\u0131n dokunulmazl\u0131k i\u00e7in m\u00fccadele edece\u011fi yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131. Fragmanda Yasin'in oyun s\u0131ras\u0131nda Evrim\u2019e s\u00f6yledi\u011fi s\u00f6zler nedeniyle oyundan at\u0131lmas\u0131 dikkat \u00e7ekiyor. Evrim\u2019in konseyde Yasin hakk\u0131nda s\u00f6yledikleri ise ayr\u0131 bir merak uyand\u0131r\u0131yor. (H\u00fcrriyet),'\u0130\u00c7\u0130MDEK\u0130 K\u00d6T\u00dc ERS\u0130N'\u0130 \u00c7IKARMAK \u0130STEM\u0130YORUM'\r\nOyun sonras\u0131 seramonide Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Ersin Korkut \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Bizim tak\u0131mda genel olarak bir negatiflik var. \u0130sim vermek istemiyorum ama... Sonra bizim yufka y\u00fcrekli kad\u0131nlar\u0131m\u0131z \u00fcz\u00fcl\u00fcyor. Ben de sinirleniyorum ama kendimi sakinle\u015ftiriyorum. Oyun kaybedince, a\u00e7 kal\u0131nca i\u00e7imdeki k\u00f6t\u00fc Ersin \u00e7\u0131kmas\u0131n diye u\u011fra\u015f\u0131yorum",\u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndaki gerilim yar\u0131\u015fma sonras\u0131 da devam etti. Mert'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131yla b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fayan Elif, Aycan ile dertle\u015fti. Art\u0131k yoruldu\u011funu s\u00f6yleyen Aycan ise "Benim Survivor'\u0131m buraya kadarm\u0131\u015f" dedi.,Elif'in kendisini ifade etmesine izin vermeyen Mert, tak\u0131m arkada\u015f\u0131na \u00f6nce "Sen hay\u0131rd\u0131r? Ersin ile ben tart\u0131\u015f\u0131rken neden atl\u0131yorsun, atlama!" diyerek \u00e7\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Ard\u0131ndan da "Ben ak\u0131ll\u0131 bir adam\u0131m bunlar\u0131 yemem" dedi.,Finale k\u0131sa bir s\u00fcre kala Survivor'da gerilim t\u0131rman\u0131yor! Yar\u0131\u015fmac\u0131lar aras\u0131nda ya\u015fanan gerginlikler bu haftaya damga vuracakm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \u0130\u015fte detaylar...