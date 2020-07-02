Survivor'da finale günler kala sakatlık şoku! Apar topar hastaneye kaldırıldı

14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'n\u0131n elenmesinin ard\u0131ndan kalan 6 yar\u0131\u015fmac\u0131 kaptanl\u0131k oyununda m\u00fccadele edecek. Yasin ise oyun esnas\u0131nda sakatlan\u0131yor.,Yasin, Bar\u0131\u015f, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta tak\u0131m kaptanlar\u0131 olmak ve yeni tak\u0131mlar\u0131 se\u00e7mek i\u00e7in yar\u0131\u015facak. Zorlu parkurda m\u00fccadele eden Yasin Obuz, \u0131slak zeminde kayarak aya\u011f\u0131ndan sakatlan\u0131yor. ,Yasin'e ilk m\u00fcdahaleyi Doktor Ula\u015f yap\u0131yor. Ac\u0131 i\u00e7inde k\u0131vranan Yasin, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131yor. Yasin'in sakatl\u0131k durumu ve Survivor'a devam edip edemeyece\u011fi ise yeni b\u00f6l\u00fcmde belli olacak.,\u00d6te yandan Nisa'n\u0131n elenmesiyle b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fayan Cemal Can g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulurken Bar\u0131\u015f da Sercan'a sert \u00e7\u0131k\u0131yor. Cemal Can'\u0131n "Yapabilirdik, koruyabilirdik, kazanabilirdik. B\u00f6yle bitmesine izin vermemeliydik" s\u00f6zleri dikkat \u00e7ekiyor. ,Survivor 2020'de heyecan devam ediyor! Finale k\u0131sa bir s\u00fcre kala sakatl\u0131k \u015foku ya\u015fan\u0131yor! Ba\u015far\u0131l\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131 apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,Bar\u0131\u015f ise, Sercan'\u0131 hedef alarak, "Bir ka\u00e7 ki\u015finin can\u0131 yanacak. Bundan herkes emin olsun. Kalp k\u0131rmak istemiyorum o y\u00fczden konu\u015fmak istemiyorum" ifadelerini kullan\u0131yor.,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle izlenen yar\u0131\u015fma program\u0131 Survivor 2020, Do\u011fdu\u011fun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle d\u00fcn ekrana bir g\u00fcnl\u00fck ara verdi. Survivor'un 124. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc 2 Temmuz Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanacak.