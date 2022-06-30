Survivor’da gözyaşları sel oldu... Finalistler aylar sonra ailelerine kavuştu

Dominik'te 15 Ocak\u2019ta ba\u015flayan Survivor All Star 2022\u2019nin finaline saatler kald\u0131. Yar\u0131 final \u00f6ncesi Dominik\u2019ten \u0130stanbul\u2019a gelen yar\u0131\u015fmac\u0131lar 6 ay sonra ailelerine kavu\u015ftu. ,Dominik\u2019ten \u0130stanbul\u2019a gelen Batuhan Karacakaya, Adem K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131, Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 ve Ay\u015fe Y\u00fcksel aylard\u0131r hasret kald\u0131klar\u0131 ailelerine kavu\u015ftu. O anlarda g\u00f6zya\u015flar\u0131 sel oldu.,Son 4\u2019e kalan Batuhan Adem, Nisa ve Ay\u015fe aileleriyle bulu\u015ftuklar\u0131 anlarda duygu dolu dakikalar ya\u015fad\u0131.,Survivor All Star'da Ocak ay\u0131nda ba\u015flayan macera b\u00fcy\u00fck finalle son buluyor. Survivor'\u0131n yar\u0131 finali Tersane \u0130stanbul'da d\u00fczenlendi. ,Survivor'da son 4'e kalan yar\u0131\u015fmac\u0131lar aylar sonra Dominik'ten \u0130stanbul'a geldi. Batuhan Karacakaya, Adem K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131, Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 ve Ay\u015fe Y\u00fcksel hasret kald\u0131klar\u0131 aileleriyle bulu\u015ftu. Yar\u0131\u015fmac\u0131lar aileleriyle bulu\u015ftuklar\u0131 anlarda g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n merakla izlenen yar\u0131\u015fmas\u0131 Survivor All Star 2022\u2019de sona gelindi. K\u0131yas\u0131ya rekabetin oldu\u011fu yar\u0131\u015fmada d\u00fcn ak\u015fam yar\u0131 final heyecan\u0131 ya\u015fand\u0131. \u0130stanbul\u2019a gelen Ay\u015fe, Adem, Batuhan ve Nisa aras\u0131nda yap\u0131lan SMS oylamas\u0131 sonucunda finale kalan iki isim belli oldu. B\u00fcy\u00fck finale Nisa ve Adem kald\u0131.\r\n,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n merakla izlenen yar\u0131\u015fmas\u0131 Survivor All Star 2022\u2019de sona gelindi. Yar\u0131\u015fman\u0131n yar\u0131 finali d\u00fcn ak\u015fam \u0130stanbul'da canl\u0131 yay\u0131nla ekrana geldi. ,Yak\u0131nlar\u0131na sar\u0131lan yar\u0131\u015fmac\u0131lar g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 6 ay \u00f6nce ekran maceras\u0131na ba\u015flayan Survivor All Star 2022\u2019\u015fampiyonu bu ak\u015fam belli olacak. B\u00fcy\u00fck finalde Adem ve Nisa SMS oylamas\u0131na kalacak. 2 yar\u0131\u015fmac\u0131 aras\u0131ndan \u015fampiyon belli olacak. Yar\u0131\u015fman\u0131n finali TV8 ekranlar\u0131nda canl\u0131 olarak ekrana gelecek.\r\n\r\n,Yar\u0131 final i\u00e7in Dominik'ten gelen Batuhan Karacakaya, Adem K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131, Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 ve Ay\u015fe Y\u00fcksel aya\u011f\u0131n\u0131n tozuyla aileleriyle bulu\u015ftu.