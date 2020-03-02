Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye edildi! İşte o isimler...

Doktorumuz Metin Ku\u015f'un raporu do\u011frultusunda, Fatma'n\u0131n Survivor'a devam edemeyece\u011fini a\u00e7\u0131klamak zorunday\u0131z. Fatma yar\u0131\u015fmaya devam edemeyecek. Yar\u0131n adaya gelip sizinle vedala\u015facak.",ERMAN D\u0130SKAL\u0130F\u0130YE ED\u0130LD\u0130\r\n\r\nKonseyde konu\u015fma yapan Acun Il\u0131cal\u0131, yar\u0131\u015fmaya sonradan kat\u0131lan Erman Alt\u0131karde\u015f'in Survivor'a adapte olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Arkada\u015flarla toplant\u0131 yapt\u0131k. Erman'\u0131n Survivor'a adapte olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131k. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.,TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Survivor 2020, d\u00fcn ak\u015fam yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana geldi. Nefes kesen anlar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmada \u00dcnl\u00fcler ve G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan birer yar\u0131\u015fmac\u0131 diskalifiye oldu. Survivor konseyinde konu\u015fan Acun Il\u0131cal\u0131 diskalifiye edilen yar\u0131\u015fmac\u0131larla ilgili bilgi verdi.,ADAYA 4 YEN\u0130 \u0130S\u0130M GEL\u0130YOR\r\n\r\nAcun Il\u0131cal\u0131, Survivor'dan diskalifiye olan yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n yerine, \u00fcnl\u00fcler ve g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131mlar\u0131na iki\u015fer yeni yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131. Il\u0131cal\u0131, yeni yar\u0131\u015fmac\u0131larla birlikte tak\u0131mlardaki kad\u0131n-erkek dengesinin bozulaca\u011f\u0131n\u0131 ancak zamanla bu say\u0131lar\u0131n dengeleyece\u011fini de s\u00f6yledi., Fatma'n\u0131n en yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Cemal Can ise Fatma'ya veda ederken duygular\u0131na hakim olamad\u0131.,YAS\u0130N VE ERMAN ARASINDA \u0130PLER GER\u0130LM\u0130\u015eT\u0130\r\n\r\nSurvivor'da erzak oyunundaki galibiyet sonras\u0131nda Yasin'e laf atan Erman tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. Erman'\u0131n oyunun ard\u0131ndan Yasin'e s\u00f6yledi\u011fi "Ben \u00e7ok Yasin okudum ama \u00f6l\u00fclerin arkas\u0131ndan" s\u00f6zleri Yasin'i \u00e7ileden \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. Yasin'e meydan okuyan Erman'\u0131n "Sende bana sald\u0131racak y\u00fcrek var m\u0131? Varsa gel sald\u0131r" \u015feklindeki s\u00f6zleri \u00fczerine ikili aras\u0131nda bir tart\u0131\u015fma ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.,FATMA SAKATLI\u011eINDAN DOLAYI ELEND\u0130\r\n\r\nG\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131n\u0131n yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Fatma hakk\u0131nda konu\u015fan Il\u0131cal\u0131, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: "Fatma'n\u0131n aya\u011f\u0131ndaki rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n tahminimizden daha b\u00fcy\u00fck boyutta oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck.,FATMA G\u00d6ZYA\u015eLARINA BO\u011eULDU\r\n\r\nYeni b\u00f6l\u00fcm tan\u0131t\u0131m\u0131 yay\u0131nlanan Survivor'da adaya veda etmek zorunda olan Fatma "\u00c7ok zor bir \u015fey b\u00f6yle ayr\u0131lmak" diyerek g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.,Survivor'da iki yar\u0131\u015fmac\u0131 diskalifiye edildi! \u0130\u015fte o isimler...