Survivor’da Nisa’nın birinciliğine tepkiler büyüyor: Yatarak şampiyon oldu

Ancak Nisa\u2019n\u0131n \u015fampiyonlu\u011fu hakketmedi\u011fini s\u00f6yleyen bir\u00e7ok ki\u015fi Twitter\u2019dan tepki g\u00f6sterdi. ,Dominik'te 15 Ocak\u2019ta ba\u015flayan Survivor All Star 2022\u2019nin finali d\u00fcn ak\u015fam yap\u0131ld\u0131. B\u00fcy\u00fck macera \u0130stanbul\u2019da son buldu ve \u015fampiyon belli oldu. ,D\u00fcn ak\u015famki finalde ise Adem K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131 ve Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 aras\u0131nda yap\u0131lan oylamada en \u00e7ok SMS'i alan Nisa, Survivor All Star 2022'nin \u015fampiyonu oldu.,Kullan\u0131c\u0131lar \u201cSurvivor tarihin en hakketmeyen \u015fampiyonu Nisa\u2019d\u0131r, \u00e7ok yaz\u0131k\u201d, \u201cSurvivor\u2019un anlam\u0131 hayatta kalmak\u2026 Nisa oyun esnas\u0131nda uyuyakal\u0131yor. B\u00f6yle \u015fampiyon mu olur? Survivor bir daha izlemeyece\u011fim\u201d yorumlar\u0131 yapt\u0131.,Kullan\u0131c\u0131lar, \u201cNisa yata yata \u015fampiyon oldu\u201d , \u201cSurvivor tarihin en hakketmeyen \u015fampiyonu Nisa\u2019d\u0131r, \u00e7ok yaz\u0131k\u201d tarz\u0131nda yorumlar yapt\u0131.,N\u0130SA SURV\u0130VOR \u015eAMP\u0130YONLUK KUPASINI ALDI - \r\nAcun Il\u0131cal\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda noterden gelen sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Tersane \u0130stanbul'da ya\u015fanan \u015fampiyonluk heyecan\u0131nda SMS oylamas\u0131 sonucu Nisa birinci oldu. ,Son 4\u2019e kalan Ay\u015fe, Adem, Batuhan ve Nisa Dominik\u2019ten \u0130stanbul\u2019a geldi. SMS oylamas\u0131 sonucunda yar\u0131 finalde Ay\u015fe Y\u00fcksel ve Batuhan Karacakaya elendi. ,Survivor\u2019da Nisa'n\u0131n \u015fampiyon olmas\u0131 sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 ikiye b\u00f6ld\u00fc. Yar\u0131\u015fman\u0131n seyircilerinden baz\u0131lar\u0131 Nisa\u2019n\u0131n \u015fampiyonlu\u011fu hakketmedi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, baz\u0131 ki\u015filer ise Survivor\u2019da bir kad\u0131n\u0131n \u015fampiyonlu\u011fundan dolay\u0131 mutlu olduklar\u0131n\u0131 belirtti. ,Trib\u00fcnleri dolduran seyircilerin tezah\u00fcratlar\u0131 e\u015fli\u011finde kupay\u0131 Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 ald\u0131.,TV8 ekranlar\u0131n\u0131n merakla izlenen yar\u0131\u015fmas\u0131 Survivor All Star 2022\u2019de d\u00fcn b\u00fcy\u00fck final heyecan\u0131 ya\u015fad\u0131. \u015eampiyon kupas\u0131n\u0131 g\u00f6\u011f\u00fcsleyen isim SMS oylar\u0131yla Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 oldu. \r\n