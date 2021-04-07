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Türkiye Gazetesi

Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti

Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de kural ihlalleri yapıldı. Bazı yarışmacıların yasak olmasına rağmen gizlice yemek sakladıkları ortaya çıktı. "YARIŞMACILAR KURALLARIMIZI DELDİ" Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" dedi.

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