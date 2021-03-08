Survivor'dan diskalifiye edilen isim için 'MasterChef' iddiası

TV8 ekranlar\u0131nda izleyici ile bulu\u015fan Survivor, her b\u00f6l\u00fcmde seyircisine ayr\u0131 bir heyecan ya\u015fat\u0131yor. G\u00f6n\u00fcller ve \u00dcnl\u00fcler tak\u0131mlar\u0131yla rekabetin k\u0131yas\u0131ya ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmada, \u00fcz\u00fcc\u00fc anlar da kaydediliyor.,Ani ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 hem tak\u0131m arkada\u015flar\u0131n\u0131 hem de sevenlerini g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fan G\u00fcnen\u00e7'ten \u00e7ok ge\u00e7meden sevindiren bir haber geldi.,EM\u0130N G\u00dcNEN\u00c7 K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\n,Emin G\u00fcnen\u00e7, 23 Temmuz 1994 \u0130stanbul\u2019da do\u011fumlu. Aslen Tekirda\u011f \u015eark\u00f6yl\u00fc olan G\u00fcnen\u00e7, Marmara \u00dcniversitesi makine ressaml\u0131\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu.,G\u00fcnen\u00e7, oyunculuk e\u011fitimi ald\u0131\u011f\u0131 y\u0131llarda zaman\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 da spor yaparak de\u011ferlendirmi\u015f. Daha \u00f6nce de se\u00e7melere kalan Emin, 2019 y\u0131l\u0131nda finale kal\u0131p yedeklerde yer alm\u0131\u015f.,AYRILI\u011eI G\u00d6ZYA\u015eLARINA SEBEP OLDU\r\n\r\nSurvivor 2021'in G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alan Emin G\u00fcnen\u00e7, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sakatl\u0131ktan kaynaklanan sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle yar\u0131\u015fmaya veda etmek zorunda kald\u0131.,.,Hen\u00fcz netle\u015fmeyen bilgi kulislerde \u015fimdiden s\u0131k konu\u015fulmaya ba\u015flam\u0131\u015fken, G\u00fcnen\u00e7'in hayranlar\u0131 g\u00f6zlerini Il\u0131cal\u0131'dan gelecek kesin a\u00e7\u0131klamaya \u00e7evirdi.,8 ya\u015f\u0131nda futbola ba\u015flayan Emin, 18 ya\u015f\u0131na kadar futbol oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sakatlan\u0131nca b\u0131rakmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Emin a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u2018\u00dcniversite bitince oyunculuk e\u011fitimi ald\u0131m. En son Kanal D\u2019de yay\u0131nlanan Bir Annenin G\u00fcnah\u0131 dizisinde oynad\u0131m.\u2019 dedi.,G\u00d6ZLER ACUN ILICALI'YA \u00c7EVR\u0130LD\u0130\r\n\r\n\u0130ddiaya g\u00f6re \u00fcnl\u00fc televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131, hayalleri yar\u0131m kalan g\u00fc\u00e7l\u00fc yar\u0131\u015fmac\u0131 Emin G\u00fcnen\u00e7'i, MasterChef 2021'e davet etti.\r\n\r\n,Survivor 2021'den sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle diskalifiye edilen isim i\u00e7in fla\u015f 'MasterChef' iddias\u0131! \u0130\u015fte detaylar...