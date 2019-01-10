Survivor Hakan Kanık kimdir, nerelidir? Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Hakan kaç yaşında?

\u0130stanbul\u2019da ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Hakan Kan\u0131k, 1999 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya geldi. Avni Akyol Anadolu G\u00fczel Sanatlar Lisesi\u2019ni tamamlad\u0131.,Ard\u0131ndan Mu\u011fla S\u0131kt\u0131 Kocaman \u00dcniversitesi Bodrum G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi'nin heykel b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde e\u011fitim g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131. ,Et konusunda kendisini geli\u015ftiren ve farkl\u0131 mekanlar\u0131n mutfaklar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Hakan Kan\u0131k\u2019\u0131n as\u0131l mesle\u011fi ise komidir.,MasterChef T\u00fcrkiye\u2019nin h\u0131rsl\u0131 isimlerinden Hakan Kan\u0131k, Survivor 2019 aday tan\u0131t\u0131m videosunda \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131: ,"Sevdiklerimizden ayr\u0131 kalaca\u011f\u0131z, ailemizden uzak kalaca\u011f\u0131z. Ama adada ben illaki bir \u015feyle bulurum ve tak\u0131m\u0131m\u0131 doyururum. ,Survivor'un parkurlar\u0131 \u00e7ok uzun ve engebeli, acayip \u00f6zellik gerektiren parkurlar.,Ama ben burada ya\u015f\u0131m\u0131n verdi\u011fi avantajla, atiklikle b\u00fct\u00fcn parkurlar\u0131n \u00fcstesinden gelece\u011fimi biliyorum. As\u0131l soru kimin beni yenece\u011fi de\u011fil, kimin beni durdurabilece\u011fidir.",Hakan, MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lm\u0131\u015f, yar\u0131\u015fman\u0131n ya\u015f olarak en k\u00fc\u00e7\u00fcklerinden olmas\u0131na ra\u011fmen bilgisi ve deneyimi ile hem j\u00fcriyi hem de izleyicileri olduk\u00e7a \u015fa\u015f\u0131rtm\u0131\u015ft\u0131.,.