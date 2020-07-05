Survivor'ın olaylı yarışmacısı Evrim, Nisa ile ilgili sessizliğini bozdu

Survivor 2020'den elenen Evrim Keklik, y\u0131ld\u0131z\u0131 bir t\u00fcrl\u00fc bar\u0131\u015fmayan Nisa ile ilgili sessizli\u011fini bozdu.,Evrim Keklik, yar\u0131\u015fman\u0131n en ba\u015f\u0131ndan beri G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda birlikte oldu\u011fu ancak iyi anla\u015famad\u0131\u011f\u0131 Nisa'n\u0131n elenmesinin ard\u0131ndan Twitter hesab\u0131ndan pe\u015f pe\u015fe payla\u015f\u0131m yapm\u0131\u015ft\u0131.,Evrim, isim vermeden \u015funlar\u0131 yazd\u0131: "Hadise ne demi\u015f 'Her \u015fey burada bitti toparlan gidiyorsun.' Biz T\u00fcrkler nas\u0131l diyoruz 'Bu i\u015fler parayla de\u011fil s\u0131rayla.",Surivivor'a gerek ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmalar gerek son d\u00f6nemdeki performans\u0131yla damga vuran Evrim Keklik, \u00e7eyrek finalde elenen ilk yar\u0131\u015fmac\u0131 oldu. D\u00fcn 'Survivor Panorama'ya kat\u0131lan Evrim, yar\u0131\u015fma boyunca ya\u015fad\u0131klar\u0131 ve \u00f6zellikle Nisa ile aras\u0131nda ge\u00e7enlerle ilgili a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.,Nisa konusuna a\u00e7\u0131kl\u0131k getiren Evrim, "Nisa sizlerin g\u00f6rmedi\u011fi hi\u00e7bir \u015fey ya\u015famad\u0131. Hi\u00e7bir olay\u0131n i\u00e7ine girmedi, kimseyle problem ya\u015famad\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc onun yerine ba\u015fkalar\u0131 problem ya\u015f\u0131yordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasayd\u0131 o di\u015fe di\u015f tart\u0131\u015fsayd\u0131 benim kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc zaten kalamazd\u0131" dedi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde att\u0131\u011f\u0131 tweet nedeniyle g\u00fcndeme gelen ve bu s\u00f6zleri Nisa i\u00e7in s\u00f6yledi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen Evrim, ger\u00e7e\u011fin \u00f6yle olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Yar\u0131\u015fmac\u0131, "Benim att\u0131\u011f\u0131m 'parayla de\u011fil, s\u0131rayla' mesaj\u0131 Nisa i\u00e7in de\u011fildi. Dikkatli bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda benim att\u0131\u011f\u0131m tweet elenmeden daha \u00f6nceydi. Ben o zaman kimin elendi\u011fini bilmiyordum. Genel bir mesajd\u0131 o ben nereden bilebilirim kimin elenece\u011fini" dedi.,Survivor'\u0131, ada ya\u015fant\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yleyen Evrim," Evet, zorland\u0131m a\u00e7 kalmak beni yordu. \u0130nsanlarla tart\u0131\u015ft\u0131m. Benim karakterime, fikirlerime uymayan \u015feyler kar\u015f\u0131s\u0131nda susamam. Ben asl\u0131nda komik bir insan\u0131m ama \u015fartlar zorluyor" dedi.,Evrim, Survivor'\u0131n ilk tan\u0131t\u0131m videosunda ada konusundaki \u015fikayetleri ve a\u011flamas\u0131 ile daha ba\u015flamadan yar\u0131\u015fmaya damga vurmu\u015ftu.,.