Survivor parkuru gibi ev yolu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi’nde eşi ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Türkmen, yaklaşık 8 yıl önce ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye tek katlı müstakil bir ev yaptı.