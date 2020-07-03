Survivor parkuru gibi ev yolu

Ordu'nun Alt\u0131nordu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Arpak\u00f6y Mahallesi\u2019nde e\u015fi ile birlikte ya\u015fayan 59 ya\u015f\u0131ndaki Abdullah T\u00fcrkmen, yakla\u015f\u0131k 8 y\u0131l \u00f6nce \u0131rma\u011f\u0131n kar\u015f\u0131 taraf\u0131ndaki kendine ait araziye tek katl\u0131 m\u00fcstakil bir ev yapt\u0131.,Evin in\u015faat malzemelerini ve gerekli ekipmanlar\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle \u0131rmaktan ge\u00e7irerek in\u015faat\u0131n\u0131 tamamlayan T\u00fcrkmen, yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin kimi zaman \u00e7ekindi\u011fini belirterek, ilk kez g\u00f6renlerin ise \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u00c7ift\u00e7ilikle de u\u011fra\u015fan Abdullah T\u00fcrkmen, hayvanlar\u0131n\u0131n besilerini de s\u0131rt\u0131na al\u0131p, \u0131rmak \u00fczerine in\u015fa edilen 50 metre uzunlu\u011fundaki ta\u015flar\u0131 kullanarak, kar\u015f\u0131 tarafa ge\u00e7iriyor.,Evine ula\u015f\u0131m sa\u011flayacak bir yolunun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve s\u00fcrekli olarak \u0131rmak i\u00e7erisine yerle\u015ftirilen ta\u015flar\u0131 kullanarak evine giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Abdullah T\u00fcrkmen, \u201cBurada yolum yok, kendi imkanlar\u0131m ile bu kadar yol d\u00fczene\u011fi yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bu ta\u015flar\u0131n \u00fczerinden hayvanlar\u0131n yemini ve yiyece\u011fini s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir \u015fekilde ta\u015f\u0131maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. D\u00fc\u011f\u00fcne ve cenazeye buradan ge\u00e7iyorum, buradan ba\u015fka yolum yok. O 50 kilograml\u0131k yemleri ben kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya s\u0131rt\u0131mda \u00e7ekmek zorunday\u0131m\u201d dedi.,T\u00fcrkmen, baz\u0131 insanlar\u0131n misafirli\u011fe gelmeye \u00e7ekindiklerini ve su y\u00fckseldi\u011fi zaman s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cSu y\u00fckseldi\u011fi zaman ge\u00e7i\u015f sa\u011flayam\u0131yoruz. Benim s\u0131k\u0131nt\u0131m bu. Bir s\u00fcre \u00f6nce kendi imkanlar\u0131mla beton d\u00f6kt\u00fcm, arazili ara\u00e7lar ge\u00e7ebilsin diye ama ba\u015faramad\u0131k. 8 senedir bu \u015fekilde m\u00fccadele ediyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Ordu Valisi Tuncay Sonel\u2019in, bir program d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc davet \u00fczerine kendilerine misafir oldu\u011funu ve s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 dinledi\u011fini belirterek te\u015fekk\u00fcrlerini ileten Abdullah T\u00fcrkmen, \u201cBen Ordu\u2019ya yem almaya gidince yeni gelen Valimiz Tuncay Sonel buraya kadar gelmi\u015f, kendisine nezaketinden dolay\u0131 \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. Allah ondan raz\u0131 olsun. E\u015fime yol s\u00f6z\u00fc vermi\u015f, in\u015fallah Ordu\u2019muza da \u00e7ok b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlar\u0131 olur. Say\u0131n valimiz buraya kadar gelmi\u015f ki bunun ucunda da bir \u0131\u015f\u0131k g\u00f6rd\u00fck. \u0130n\u015fallah dile\u011fim yerine gelir ben de bu y\u00fck\u00fc \u00e7ekmekten kurtulurum. Say\u0131n Valimizden Allah sonuna kadar raz\u0131 olsun kap\u0131m\u0131za gelmi\u015f, yol yap\u0131lmasa dahi valimize her zaman kap\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.,