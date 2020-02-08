Survivor Yarışmacıları! Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Takımı | Survivor'da bomba isimler

Survivor yarışmacıları belli oldu. Medya patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Takımınını yayınladı. Survivor'da bu sene bomba isimler yer alıyor. Peki Survivor yarışmacıları kimler, Survivor ünlüler gönüllüler takımında kimler var, Survivor 2020 yarışmacıları, Survivor 2020'de kimler var? TV8 ekranlarının en iddialı yarışması Survivor kısa süre sonra başlıyor. Ünlüler mi gönüllüler mi bu sene kim iyi olacak? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımında iyi olan isim merakla bekleniyor. İşte Survivor yarışmacıları hakkında tüm bilgiler haberimizde