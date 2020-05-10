Survivor yarışmacısı koronavirüse yakalandı!

Makbule Karabudak, Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131na gitmeden \u00f6nce 'Bu g\u00fcne kadar hep g\u00f6bek ba\u011f\u0131 kestim ama \u015fimdi nefesleri kesmeye geliyorum' s\u00f6zleriyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmi\u015fti.,Bu sezon TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alan Makbule Karabudak'\u0131n COVID-19 testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.,MAKBULE KARABUDAK K\u0130MD\u0130R?\r\nG\u00fc\u00e7l\u00fc bir yap\u0131ya sahip olan Makbule Karabudak kendisini \u015fu \u015fekilde tan\u0131ml\u0131yor;\r\n\r\nMakbule Karabudak, Temmuz 1992 do\u011fumluyum. Aslan burcuyum. \u0130stanbul\u2019da do\u011fdum. Sonras\u0131nda ilkokula devam ederken K\u0131r\u0131kkale\u2019ye ta\u015f\u0131nd\u0131k. \u0130lkokulda \u00fc\u00e7 ad\u0131m uzun atlama ve k\u0131sa mesafe ko\u015fusu yap\u0131yordum. Lisede Anadolu Lisesi kazand\u0131m ve ba\u015far\u0131yla say\u0131sal b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirdim. Lise hayat\u0131m boyunca 4 sene basketbol oynad\u0131m. Okulun en g\u00f6zde ve \u00e7al\u0131\u015fkan \u00f6\u011frencilerinden biri oldum hep.,Zorlu \u015fartlarda ge\u00e7ti \u00f6\u011frencilik y\u0131llar\u0131m ama y\u0131lmadan \u00e7al\u0131\u015f\u0131nca insan ba\u015far\u0131ya mutlaka ula\u015f\u0131yor. \u00dcniversitede Eski\u015fehir Osmangazi \u00dcniversitesi Ebelik lisans b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kazand\u0131m. Ebelik b\u00f6l\u00fcm\u00fcne, b\u00f6l\u00fcm\u00fcn ald\u0131\u011f\u0131 puan\u0131n \u00e7ok \u00fczerinde bir puanla yerle\u015ftim. Se\u00e7imimdeki tek etken annemdi. Benden \u00f6nceki 4 do\u011fumunu kendi ba\u015f\u0131na yapmak zorunda kalm\u0131\u015f ve ilk hastanede do\u011fan \u00e7ocu\u011fu ben olmu\u015fum. \u00dcniversitede okulun bayan hentbol tak\u0131m\u0131nda oynad\u0131m. N\u00f6betler, antrenmanlar, dersler, g\u00fcnl\u00fck \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m fig\u00fcranl\u0131k, palya\u00e7oluk, komilik gibi har\u00e7l\u0131\u011f\u0131m\u0131 kazand\u0131\u011f\u0131m i\u015fler d\u00f6ng\u00fcs\u00fcnde yo\u011fun bir \u00fcniversite hayat\u0131 ge\u00e7irdim.,Mesle\u011fi ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesab\u0131ndan \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131; 'Hem bir Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 hem de sahada aktif \u00e7al\u0131\u015fan bir sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131 olarak ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fcreci payla\u015ft\u0131m, \u2018her \u015feyde vard\u0131r bir hay\u0131r\u2019 diye bo\u015fa dememi\u015fler. Evet, belki \u00e7ok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir g\u00f6rev varm\u0131\u015f. Ben bug\u00fcn oldu\u011fu gibi yar\u0131n da sizler i\u00e7in sahada olaca\u011f\u0131m, sizler de bizim i\u00e7in 'Evdekal\u0131n' g\u00fczel g\u00fcnler yak\u0131n.,Survivor 2020'de yar\u0131\u015fan Karabudak, elendikten sonra mesle\u011fine geri d\u00f6nd\u00fc. Hastalar\u0131n yard\u0131m\u0131na ko\u015fan Makbule Karabudak, koronavir\u00fcse yakaland\u0131. Sosyal medya hesab\u0131ndan 'ge\u00e7mi\u015f olsun' mesajlar\u0131na te\u015fekk\u00fcr eden Karabudak'\u0131n durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Bu y\u0131l Survivor 2020 yar\u0131\u015fmas\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alan Makbule Karabudak koronavir\u00fcse yakaland\u0131!,\u00dcniversiteden mezun oldu\u011fum sene KPSS s\u0131nav\u0131na girip \u0130stanbul\u2019a atand\u0131m. Atan\u0131r atanmaz hem g\u00f6revime ba\u015flad\u0131m hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yapt\u0131m bireysel olarak. Spor yaparken gitti\u011fim salonda spor e\u011fitmeni olan e\u015fimle tan\u0131\u015ft\u0131m yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ll\u0131k birlikteli\u011fin ard\u0131ndan 14 ay \u00f6nce evlendim. Son 2 y\u0131ld\u0131r sabah 8 ak\u015fam 5 ebelik yap\u0131yorum. Ak\u015fam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi g\u00fcnleri pilates e\u011fitmenli\u011fi yap\u0131yorum. Hayat\u0131m yo\u011fun bir tempoda ge\u00e7iyor fakat bundan \u015fikayet\u00e7i de\u011filim. Enerjim varken enerjimi do\u011fru \u015fekilde kullanmam gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.