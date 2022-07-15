Süt alıp evine dönerken kaldırımda can verdi

Antalya\u2019da marketten s\u00fct al\u0131p evine d\u00f6nmekte olan ya\u015fl\u0131 adam, yolda fenal\u0131k ge\u00e7irerek kald\u0131r\u0131m \u00fczerine y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. ,Balk\u0131s'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden dakikalar \u00f6nce sohbet etti\u011fi b\u00fcfe sahibi ise olanlara inanamad\u0131.,Hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlenen ya\u015fl\u0131 adam\u0131n dakikalar \u00f6nce sohbet etti\u011fi b\u00fcfe sahibi, \u201c\u00d6l\u00fcme gitti\u011fini bilsem vedala\u015f\u0131rd\u0131m\u201d dedi.,Marketten s\u00fct almak i\u00e7in evinden \u00e7\u0131kan 70 ya\u015f\u0131ndaki \u0130mam Balk\u0131s, kald\u0131r\u0131m \u00fczerinde hareketsiz halde bulundu. Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi.,\u201cBen gitti sand\u0131m, ancak bizim kar\u015f\u0131m\u0131zdaki sitenin kap\u0131c\u0131s\u0131, 'Abi seninle konu\u015fan adam orada yat\u0131yor, \u00f6lm\u00fc\u015f galiba' dedi. Ben de 'Nas\u0131l olur daha yeni konu\u015ftuk' dedim. Yan\u0131na gidip bakt\u0131m, adam hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. Sonras\u0131nda polisi \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131m. Adam evine gidiyordu, \u00f6l\u00fcme gitti\u011fini bilseydim vedala\u015f\u0131rd\u0131m.\u201d,\u201c\u00d6L\u00dcME G\u0130TT\u0130\u011e\u0130N\u0130 B\u0130LSEYD\u0130M VEDALA\u015eIRDIM\u201d - \r\n\u0130mam Balk\u0131s\u2019\u0131 son kez g\u00f6ren ki\u015fi olan b\u00fcfe sahibi L\u00fctfi Yal\u00e7\u0131nkaya, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\u201cBana gelip s\u00fct sordu, ben de s\u00fct satmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6yledim. Tekrar yan\u0131ma geldi. 'Nereden geldin?' dedi\u011fimde, 'S\u00fct\u00fc ald\u0131m eve do\u011fru gidiyorum' dedi.\u201d