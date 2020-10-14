Tabiat harikası köyüne 7 tane tabela taktırdı, yine de kimse bulamıyor

Buna ra\u011fmen yine de k\u00f6y\u00fcm\u00fcz bilinmiyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz \u00e7ok g\u00fczel, denize s\u0131f\u0131r. Havas\u0131 ve suyu nefis. Her \u015fey bol, bal\u0131\u011f\u0131n en g\u00fczelini biz yiyoruz. Yaz\u0131n n\u00fcfus 3 bini buluyor, k\u0131\u015f\u0131n ise 600 ki\u015fi ya\u015f\u0131yor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz Osmanl\u0131'n\u0131n sahil kasabas\u0131ym\u0131\u015f. Saraydan emekli olanlar buraya yerle\u015fmi\u015fler" dedi.\r\n,.,Ziyaret\u00e7ilerin k\u00f6y\u00fcn giri\u015fini bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Karacaali Muhtar\u0131 G\u00f6ksel Noca, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz \u00e7ukurda kal\u0131yor. Armutlu'ya 30, Gemlik il\u00e7esine 10 kilometre mesafede. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz \u00e7ukurda kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in pek tan\u0131nm\u0131yor. Oysa k\u00f6y\u00fcm\u00fcz deniz k\u0131y\u0131s\u0131nda \u00e7ok \u015firin bir k\u00f6y. Armutlu il\u00e7esine \u00fcst yolumuz var. Yol k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc kucaklam\u0131\u015f, k\u00f6y g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor. Beni ar\u0131yorlar, muhtar\u0131m k\u00f6y\u00fcn\u00fcz nerede diye soruyorlar. Ben k\u00f6y\u00fc rahat bulsunlar diye k\u00f6y\u00fcn giri\u015flerine 7 tane tabela takt\u0131rd\u0131m. ,Denize s\u0131f\u0131r do\u011fa harikas\u0131 k\u00f6y\u00fc 7 tabelaya ra\u011fmen kimse bulam\u0131yor...,Gemlik il\u00e7esinin Karacaali k\u00f6y\u00fc, do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. \u00c7evresinde bulunan \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131, deniz kenar\u0131ndaki k\u00f6ye ayr\u0131 bir g\u00fczellik kat\u0131yor.\r\n,K\u00f6y muhtar\u0131 G\u00f6ksel Noca, vatanda\u015flar\u0131n k\u00f6y\u00fcn\u00fc rahat bulabilmesi i\u00e7in k\u00f6y\u00fcn giri\u015flerine 7 tane tabela diktirdi. Ancak bu da \u00e7are olmad\u0131. Ana yol k\u00f6y\u00fcn \u00fcst\u00fcnden ge\u00e7ti\u011fi ve k\u00f6y deniz k\u0131y\u0131s\u0131nda \u00e7ukurda kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gelenler k\u00f6y\u00fc es ge\u00e7ip yollar\u0131na devam ediyor. K\u00f6y\u00fc bulamayanlar ise k\u00f6y muhtar\u0131n\u0131 arayarak giri\u015fi soruyor.\r\n, Bursa'n\u0131n Gemlik il\u00e7esi ile Yalova'n\u0131n Armutlu il\u00e7esi aras\u0131nda kalan \u015firin k\u00f6ye gelmek isteyenler, k\u00f6y \u00e7ukurda kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 7 tane giri\u015f yolu olmas\u0131na ra\u011fmen k\u00f6y\u00fc bulam\u0131yor.