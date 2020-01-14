Takım arkadaşından Merih Demiral'a büyük ayıp!

Merih Demiral'\u0131n sezonu kapatmas\u0131na sebep olan talihsiz sakatl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tak\u0131m arkada\u015f\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m tepki \u00e7ekti.,Roma ma\u00e7\u0131nda sakatlanan ve \u00e7apraz ba\u011flar\u0131 kopan milli futbolcu Merih Demiral'a Tak\u0131m arkada\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ay\u0131p!,Merih Demiral i\u00e7in ge\u00e7mi\u015f olsun mesaj\u0131 yay\u0131nlamayan tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Matthijs de Ligt, bu da yetmezmi\u015f gibi Bonucci ile Roma ma\u00e7\u0131nda \u00e7ekilen bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. Merih Demiral'\u0131n yedek kul\u00fcbesine g\u00f6nderdi\u011fi Hollandal\u0131 futbolcunun ge\u00e7mi\u015f olsun mesaj\u0131 yerine Bonucci ile olan foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fmas\u0131 tepki \u00e7ekti.,Milli futbolcumuzun sakatl\u0131\u011f\u0131yla sezonun geri kalan\u0131nda formay\u0131 devralacak ve Bonucci'nin yeni partneri olacak Matthijs de Ligt hakk\u0131nda sosyal medyada sitem dolu payla\u015f\u0131mlar yap\u0131ld\u0131.,Merih'in sakatl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Roma, Inter ve Barcelona gibi devlerin dahi ge\u00e7mi\u015f olsun mesaj\u0131 yay\u0131nlamas\u0131na ra\u011fmen Matthijs de Ligt'\u0131n sessizli\u011fini korumas\u0131 futbolseverler taraf\u0131ndan sert \u015fekilde ele\u015ftiriliyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Merih hakk\u0131nda konu\u015fan \u00fcnl\u00fc teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'\u0131 ge\u00e7irdi. \u00c7\u00fcnk\u00fc Bonucci'nin, yan\u0131nda De Ligt'e de\u011fil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyac\u0131 var." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Milli oyuncu, siyah-beyazl\u0131 tak\u0131mda 7 m\u00fcsabakada forma giyerken 1 gol att\u0131, 1 kez de asist yapt\u0131.