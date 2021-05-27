Taksim Camii 4 yıllık emeğin sonucu yarın açılıyor

Taksim Camii, 4 y\u0131ll\u0131k bir eme\u011fin sonunda yar\u0131n ibadete a\u00e7\u0131l\u0131yor.,\u0130badete a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte 2 bin 250 ki\u015finin namaz k\u0131labilece\u011fi cami, 2 bin 482 metrekare arsa alan\u0131na, yakla\u015f\u0131k 16 bin 500 metrekare in\u015faat alan\u0131na sahip.,Taksim meydan\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir eksikli\u011fi giderecek caminin mimarisi geleneksel \u00fcslubun betonarme in\u015faat teknolojisi ile harmanlanmas\u0131 ile ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f neoklasik bir tarzdad\u0131r.,Kaba in\u015faat\u0131nda 'topdown' y\u00f6ntemi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.,Taksim Camii'nin kubbe y\u00fcksekli\u011fi 33 metre, kubbe \u00e7ap\u0131 24.5 metredir. (S\u00fcleymaniye Camii'nin kubbe \u00e7ap\u0131ndan 3 metre ufakt\u0131r),Taksim Camii'nin i\u00e7inde a\u015fevi, kitap kafe, \u00e7ok ama\u00e7l\u0131 salon, dijital \u0130slam K\u00fct\u00fcphanesi ve 163 ara\u00e7l\u0131k 4 kat otopark bulunmaktad\u0131r. 2 bin 482 metrekarelik arsan\u0131n tamam\u0131na oturmaktad\u0131r.,Minarelerinin y\u00fcksekli\u011fi 64.80 metredir. Kapal\u0131 alanlar\u0131nda 3.000 ki\u015fi, a\u00e7\u0131k alanlar\u0131nda 1.000 ki\u015fi toplamda 4.000 ki\u015fi ayn\u0131 anda namaz k\u0131labilir.,Taksim Camii'nin yaz\u0131lar\u0131 Hattat Davut Bekta\u015f taraf\u0131ndan yaz\u0131ld\u0131.,Nak\u0131\u015f i\u015fleri Nakka\u015f Adem Turan taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131.,Taksim Camii alt\u0131gen bir tambura oturuyor.,\u0130ki\u015fer halde alt\u0131 fil ayakta Allah, Muhammed, Ebubekir, \u00d6mer, Osman, Ali yazmaktad\u0131r. Bu levhalar\u0131n \u00e7ap\u0131 2.5 metredir.,Taksim Camii'nin kubbesinde hattat Davut Bekta\u015f'\u0131n istif hatt\u0131 ve Nakka\u015f Adem Turan'\u0131n nak\u015f\u0131yla 7.5 metre \u00e7ap\u0131nda Fatiha suresi bulunmaktad\u0131r.,Taksim Camii'nin cephesinde Bursa ve Antalya y\u00f6resinden ta\u015flar kullan\u0131ld\u0131.,Bu ta\u015flar 'mekanik montaj' y\u00f6ntemiyle yerle\u015ftirildi.,Taksim Camii'nin mihrap, minber ve vaaz k\u00fcrs\u00fcs\u00fc Mimar Altan Elmas taraf\u0131ndan tasarland\u0131.,,Taksim Camii'nin mihrab\u0131nda Allah'\u0131n 99 ismi, Hattat Davut Bekta\u015f'\u0131n hatt\u0131yla i\u015flenmi\u015ftir.