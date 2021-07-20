Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

\u0130stanbul'da Taksim Camii'nde ilk bayram namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan may\u0131s ay\u0131nda resmi olarak ibadete a\u00e7\u0131lan Taksim Camisi\u2019ne sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren bayram namaz\u0131n\u0131 k\u0131lmak i\u00e7in geldi.\r\n\r\n,Kentin pek \u00e7ok yerinden vatanda\u015f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra farkl\u0131 \u00fclkelerden yabanc\u0131 uyruklu ki\u015filerin de namaz i\u00e7in camiye geldi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130rat edilen hutbe ve k\u0131l\u0131nan bayram namaz\u0131 sonras\u0131 cemaat, camide bayramla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Koronavir\u00fcs tedbirleri gere\u011fince cami i\u00e7erisine s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da vatanda\u015f al\u0131n\u0131rken, baz\u0131 vatanda\u015flar cami avlusunda ve \u00f6n\u00fcnde saf tuttu.\r\n\r\n,Namaz, koronavir\u00fcs tedbirleriyle k\u0131l\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,.