Taksim Camii’nde ilk namaz coşkusu

Taksim Camii'nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ilk namaz k\u0131l\u0131nd\u0131. Namaz\u0131 Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f, k\u0131ld\u0131rd\u0131.,.,Cuma namaz\u0131 k\u0131l\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ibadete a\u00e7\u0131lacak olan cami de ilk ezan okundu. \u0130lk namaz\u0131 k\u0131lmak ve a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yapmak \u00fczere Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Camiye geldi. ,\u0130lk namaz\u0131 Taksim Camisi\u2019nde k\u0131lmak isteyen vatanda\u015flar cami \u00e7evresini doldurdu. Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f cuma hutbesi okudu. Ard\u0131ndan cuma namaz\u0131n\u0131 k\u0131ld\u0131rd\u0131.,Erdo\u011fan\u2019\u0131 cami giri\u015finde, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Ba\u015fkanvekili Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve \u00e7ok say\u0131da protokol \u00fcyesi kar\u015f\u0131lad\u0131.